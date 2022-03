El diputado Espert desafió a periodistas en vivo: "Son cuatro y no se la bancan conmigo solito"

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, protagonizó un fuerte cruce durante una entrevista con periodistas del programa "Desafío 20.22" (C5N), que conduce Pablo Duggan.

El diálogo comenzó tenso pero subió de tono cuando uno de los panelistas le preguntó a José Luis Espert por las "nuevas derechas" en el mundo. "¿Me podés hablar a mí y no a las nuevas derechas? Me metés en el mismo paquete que a (Jair) Bolsonaro, que a (Donald) Trump. Habláme de Espert", increpó el legislador.

A partir de ese momento comenzaron a discutir hasta que Duggan le advirtió: "Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte, y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora".

"Dale, cortalo, dale", replicó el economista. "Boludeces no voy a escuchar", añadió. El conductor de "Desafío 20.22" le consultó una vez más si estaba dispuesto a escuchar la pregunta del panelista, y ante la negativa del diputado, dijo: "Cortamos el reportaje, listo. Sáquenlo, córtenle el audio".

"Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él, más él, cuatro, y no se la banca conmigo solito. Ninguno de ustedes me puede hacer nada", contrarrestó Espert.

El reportaje, finalmente, siguió. Pero, antes de terminar, tuvo un nuevo cruce entre el diputado y el conductor. "La pasé fantástico. Por favor, Papá Noel, traeme otra vez pronto", ironizó el legislador. "Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas", retrucó Duggan. "Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos”, sentenció.