Diálogo por el conflicto por la alcaidía en Río Seco

Una “mesa de diálogo” integrada por vecinos y representantes de los ministerios de Educación y Seguridad, quedó abierta ayer durante la reunión que mantuvieron vecinos de Río Seco con el defensor del Pueblo, Eduardo Cobos. Fue impulsada por este funcionario con el objeto de discutir las soluciones posibles al rechazo de los pobladores al proyecto de la Provincia de transformar en una alcaidía el viejo edificio de la ex Escuela Técnica. Cobos recibió ayer en la mañana en su despacho a un contingente de 10 padres de Río Seco que le ratificaron “la total oposición a que un establecimiento destinado a fines educativos se lo convierta en una especie de cárcel en pleno centro de la localidad”. “Agradecemos al defensor Cobos su apertura a la escucha activa de las necesidades de nuestra localidad ante las noticias del cambio de destino de un predio que, originariamente, fue donado por el comerciante Miguel Chalom al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela” expuso Elena Miranda. El Defensor del Pueblo le expresó su compromiso de instrumentar las medidas que correspondan “para generar canales de diálogo y visibilizar los principales reclamos vinculados con la defensa de los derechos de los vecinos de Río Seco”. Del encuentro participaron el Defensor Adjunto Karim Kanan, la secretaria de Relaciones Institucionales Belén Cruzado Sánchez, letrados de la Defensoría y de la Comisión de Derechos Humanos.

Está el hijo del donante

También estuvo Alejandro Chalom, hijo del comerciante que donó el inmueble en el que se proyecta la alcaidía para 176 reclusos y con un presupuesto de $290 millones. El hombre concurrió a respaldar el reclamo de los pobladores y reivindicar la voluntad que expresó su padre al ceder el edificio. “Es muy importante el apoyo que nos está brindando el señor Chalom. Él nos alentó a no claudicar o permitir que se vulnere el objeto de la donación hecha en realidad para el pueblo”, dijo Lorena Medina.

Cobos dio apertura a la reunión manifestando el rol de la institución que encabeza que es “la defensa de los derechos de los ciudadanos de la provincia frente a actos u omisiones de los organismos gubernamentales, brindando siempre el asesoramiento que requieran, especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad” dijo.

Los vecinos dejaron en claro durante el encuentro que no están en contra de la construcción de la alcaidía sino del cambio de destino de la donación hecha por Chalom. A través de un acta quedó establecida la conformación de una “mesa de trabajo” que se propone trabajar con las autoridades del Ministerio de Seguridad y de Educación sobre los temas planteados durante el encuentro. En esta se procurará llegar a un acuerdo que responda a los intereses de los pobladores. La primera reunión de este espacio de diálogo podría realizarse el viernes próximo.

“Estamos satisfechos con el avance de esta lucha que iniciamos y que ahora tiene a un organismo del Estado que nos escucha. Es algo que veníamos tratando de lograr desde hace más de una semana. Pero a nivel local nadie asomó a brindarnos una respuesta”, observó Medina.

Los autoconvocados permanecen acampados frente al local de la ex Escuela Técnica, ubicada frente a la plaza principal. Ahí hacen guardia con grupos que se alternan por turnos que se extienden durante el día y la noche. El sábado a la tarde realizaron una caravana de vehículos que recorrió el pueblo con bocinazos. Carmen Alejandro, comisionada comunal, dijo a LA GACETA que espera que el Ministerio de Seguridad sea el que se haga presente en el pueblo a fin de explicar a los vecinos sobre el proyecto previsto en el edificio de la ex Escuela Técnica. “Tengo entendido de que no se trata de una cárcel lo que se va a hacer, sino de una megacomisaría con espacio para una dotación de bomberos, un centro de monitoreo y otras dependencias”, sostuvo. “El establecimiento fue donado por el Ministerio de Educación al de Seguridad. No tuve ninguna intervención en ese procedimiento. Y si no se ha previsto la construcción de la escuela secundaria en ese local es porque sus autoridades no plantearon ningún proyecto de necesidad”, advirtió la funcionaria.