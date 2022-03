Vecinos de Río Seco rechazan la alcaidía en medio del pueblo

Los vecinos de Río Seco se oponen firmemente a un proyecto del Gobierno de transformar en una alcaidía el antiguo edificio de la ex Escuela Técnica. Ayer iniciaron un plan de lucha con un corte del tránsito de la vieja traza de la ruta 38. Advirtiendo que no van a permitir que “un inmueble que fue donado para que funcione un establecimiento educativo, se lo destine para albergar presos”. La protesta está prevista por tiempo indeterminado.

Oscar Palacio dijo que la resistencia al proyecto se fundamenta también en el hecho de que el albergue para las personas en conflicto con la ley “nunca puede ser instalado en pleno centro del pueblo, frente a la plaza principal”. “Hay inmuebles en partes más alejadas de la población y que pueden ser adquiridos para alojar a los reclusos. No estamos en contra de ese proyecto sino del lugar en que se lo quiere hacer”, apuntó. La Provincia firmó hace poco con el Ministerio de Seguridad de la Nación un convenio para la financiación de $600 millones que servirán para la construcción de la alcaidía en Río Seco y otra en Delfín Gallo. En la edificación de la primera se prevé invertir $190 millones. Está proyectada para alojar a 172 personas. “Es dinero suficiente para que se la levante en otro lugar. No entendemos con que lógica las autoridades locales propusieron para esa obra un inmueble destinado a una escuela. Y para colmo no se consultó a ningún vecino. Nosotros ahora no lo vamos a permitir porque todos estamos unidos en la premisa de exigir más lugares de educación para nuestros hijos” expuso Mabel Herrera. “La secundaria funciona en la escuela primaria y ha quedado saturada. Hubo muchos chicos que no pudieron inscribirse. Por eso queremos que en la propiedad que quedó abandonada, se la acondicione para ese nivel de enseñanza”. añadió Elena Miranda. El viejo edificio en el que se prevé la alcaidía funcionó hasta el año pasado la Escuela Técnica. Ahora esta dicta clases en un amplio y moderno establecimiento ubicado al sur de la localidad.

Durante muchos años funcionó en el local ahora desocupado, un supermercado del vecino Miguel Chalom. Luego de cerrar sus puertas en 1985, fue su voluntad de destinar el lugar para que se habilite ahí una escuela. Según los pobladores movilizados, hasta ahora la comisionada comunal Carmen Alejandro no apareció para brindarles una explicación sobre las razones que la llevaron a proponer el sitio del ex supermercado para que se levante la alcaidía. “El pueblo parece estar acéfalo porque no la podemos ubicar nunca en la comuna” aseguraron. LA GACETA tampoco pudo dar con la funcionaria.

El corte de ruta se inició a las 8 bajo una pertinaz lluvia y a pocos metros del río Seco. Los manifestantes se instalaron ahí con un toldo y permitieron solo el paso de ambulancias. Alrededor de media mañana, al crecer el malestar de los automovilistas atrapados en la protesta, se decidió descomprimir la congestión permitiendo el paso cada media hora. Hoy tienen previsto proseguir con la interrupción del tránsito. Se adelantó que la manifestación se va a endurecer con el paso de los días. “Hace poco tuvimos una asamblea en la que se elaboró un documento que le hemos enviado a las autoridades provinciales con más de2.500 firmas. Nunca nos respondieron”, precisó Mirta