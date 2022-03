Comisionada comunal de Río Seco: “Si esto fuera para una cárcel, yo me opondría”

“El edificio de la ex Escuela Técnica no se transformará en una cárcel, sino en una megacomisaría”. Con esta frase, la comisionada comunal de Río Seco, Carmen Alejandro, intentó por primera vez explicar qué sucederá con un edificio ubicado frente a la plaza principal de la localidad. Lo hizo frente a la severa resistencia que están poniendo vecinos del lugar al proyecto de la provincia de construir en ese un pueblo una alcaidía destinada para 176 reclusos.

Ayer, los habitantes de la zona mantenían una acampada frente al establecimiento con el objeto de impedir la puesta en marcha de la obra, a ejecutarse en el marco de un acuerdo entre la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y que dispone de un presupuesto de $ 290 millones. En el inmueble en el que se prevé levantar la alcaidía funcionó hasta el año pasado la Escuela Técnica.

En 1985 el comerciante Miguel Chalom donó la propiedad al Ministerio de Educación a fin de que ahí se habilite un establecimiento educativo. A los pobladores no solo les indigna el hecho de que la iniciativa vulnera la voluntad del benefactor, sino que además se proyecte una estructura de estas características en pleno centro de la comunidad. “Lo que me dijeron verbalmente en Seguridad de la provincia es que el proyecto contempla espacios a fin de que se instale una dotación de bomberos, un Centro de Monitoreo y otras dependencias. Al mismo tiempo se dispondría de más personal policial y móviles”, comentó la funcionaria en diálogo con LA GACETA. Alejandro precisó que en un principio la idea fue la de levantar un edificio nuevo de la comisaría en el mismo terreno en que estuvo funcionando. La dependencia de la fuerza fue trasladada transitoriamente a un sector de las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) luego de que se derrumbara el techo de la antigua construcción.

“Cuando pude plantear mi intención a Seguridad me hablaron del proyecto ahora cuestionado. Me dijeron que a la megacomisaría o alcaidía se la iba a levantar en el edificio de la ex escuela en razón de que el Ministerio de Educación lo traspasó con ese fin. Es decir que yo nada tengo que ver con el cambio de destino”, explicó la funcionaria, blanco de las críticas de la mayoría de los vecinos. “Tiene que quedar en claro que si el objetivo hubiera sido la edificación de una cárcel, yo habría sido la primera en oponerme. Pero, insisto, se trata de una megacomisaría”, apuntó.

Con el Defensor del Pueblo

Oscar Palacio, uno de los voceros de los vecinos auto convocados confirmó que el lunes a las 9 el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, los recibirá en su despacho. “Tenemos previsto transmitirle nuestra oposición a que un establecimiento destinado con fines educativos se transforme en una especie de cárcel y en pleno centro del pueblo”, expuso. “Consideramos que con el presupuesto que se dispone se puede adquirir un terreno o un inmueble en otro lugar. Y que el donado se lo tiene que destinar para la escuela secundaria, la que carece de edificio propio y funciona en la primaria Manuel Quintana. Ahí las aulas están abarrotadas de chicos”, advirtió.

Los pobladores temen que al distorsionarse el objeto de la donación hecha por Chalom, los parientes del comerciante pidan su restitución. “No es descabellado pensar en una quita del inmueble a la provincia. Y van a estar en su derecho”, alertaron los manifestantes. Por su parte, Alejandro aseguró que el cambio de fin del edificio donado por Chalom se produjo en razón de que las autoridades de la escuela secundaria no presentaron ningún proyecto de necesidad. “Sin este planteo las instalaciones de la ex Escuela Técnica quedaron sin uso ni destino”, aclaró la comisionada comunal.

En tanto, los pobladores con una carpa y pancartas pegadas a las paredes derruidas del ex local escolar, se alternan en la guardia permanente que mantienen las 24 horas para tratar de impedir cualquier movimiento de inicio de obras.

Alojamiento antes de la cárcel: se prevén dos alcaidías para encerrar a sospechosos

La Provincia, a través del acuerdo firmado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, prevé levantar no sólo una alcaidía en Río Seco sino también otra en Delfín Gallo. Ambas están proyectadas en viejos edificios en los que funcionaron escuelas y servirán, según el plan, para alojamiento de detenidos antes de que sean enviados a la cárcel. La comisionada comunal de Río Seco advirtió que será la gente del Ministerio de Seguridad la que, una vez que tenga definido el diseño de la obra, se encargará de explicar a los vecinos de lo que se trata. “Por ahora no hay ningún trabajo inminente, aunque el presupuesto ya está resuelto”, advirtió.