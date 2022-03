Cartas de lectores II: Los “marcianos”

En mi época de estudiante, los “Marcianos”, éramos los que nos llevábamos materias para rendir en marzo; dos meses para estudiar todo lo que no habíamos visto en clases y ¡Chau vacaciones! Eran días de terror, pero así aprendimos a respetar, esforzarnos, prosperar, aprender, a tener fe y por sobre todas las cosas amar y valorar el esfuerzo de nuestros padres. Hoy todo ha cambiado, por eso nos pasa de vivir en un clima de violencia e incertidumbre, ya no sabemos que es lo malo o lo bueno. Hoy podríamos decir que es el día de “Los promesantes”, desde el Presidente hasta el último de los intendentes, nos llenan la cara de letras y números en sus discursos, para decirnos lo que no hicieron y lo que harán. Por suerte ya lo conocemos y para todos les paso un mensaje que me llegó del almanaque “¡Hola, soy marzo, vengo a avisarles que empezó el año y que se terminó la diversión!”

Francisco Amable Díaz

[email protected]