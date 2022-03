Indirectas y bromas en público: los antecedentes del escándalo entre Will Smith y Chris Rock

En las últimas horas, Will Smith fue tendencia mundial y no precisamente por ganar el Oscar como Mejor Actor sino por la bofetada que le dio al comediante Chris Rock durante la ceremonia. Como es sabido, el motivo fue el chiste que el humorista hizo sobre la calvicie de la esposa de Smith, la actriz Jada Pickett, quien padece alopecia. Pero lo roces entre ambos comenzaron antes.

La primera ironía de Chris Rock hacia Will Smith fue en la entrega de los Oscar en 2016. Ese año, el protagonista de "Man in black" y su esposa, que se hizo famosa por su actuación en "El profesor chiflado", encabezaron una serie de protestas contra la Academia porque en las ternas no había nominados afroamericanos. Su boicot fue ausentarse a la gala. Esa situación no pasó desapercibida para Rock, quien oficiaba de presentador, y decidió hacer una breve referencia en su monólogo, detalla Infobae.

El momento en que Will Smith golpea al humorista Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar La Nación

En 2018, Chris publicó un comentario controvertido sobre el actor en las redes sociales burlándose de su matrimonio anterior. Will había publicado una foto deseándole a su ex esposa Sheree Zampino un muy feliz cumpleaños, y Chris publicó un comentario que se volvió viral. ‘Feliz cumpleaños, @shereezampino. #BestBabyMamaEver! :-) Te amo, Ree-Ree’, escribió Will Smith junto a una foto de Sheree y su hijo Trey. El humorista luego comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”.

Después de esta dos situaciones, todo da a entender que el protagonista de King Richard no quiso dejar pasar otro sarcasmo del humorista y le puso fin a la cordialidad con una piña delante de los invitados y de los miles de televidentes que seguían la transmisión de los Oscar.