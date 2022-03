Video: qué pasó en la tanda comercial luego del golpe de Will Smith a Chris Rock

Lo que ocurrió el domingo durante la entrega de los Premios Oscar fue sorprendente, incluso los propios asistentes a la ceremonia tardaron en entender que lo que había sucedido frente a sus ojos era real. Will Smith le había pegado una cachetada al comediante Chris Rock por burlarse de la calvicie de su esposa, la actriz Jada Pinkett, quien padece alopecia desde hace un tiempo.

El actor, quien minutos más tarde ganó el máximo galardón por su interpretación en "King Richard", subió al escenario, golpeó al cómico y volvió a sus asiento desde donde le gritaba que quite de su boca el nombre de su esposa. Rock quedó sorprendido pero sostuvo su monólogo hasta el final. Luego llegó la tanda publicitaria.

Aunque la Academia se reservó los derechos de lo sucedido, el periodista de espectáculos Scott Feinberg transmitió en su cuenta de Twitter lo que sucedió: “Durante la pausa publicitaria, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, que le hacen señas para que se desahogue. Will parece limpiarse las lágrimas de los ojos mientras se sienta de nuevo con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado”, escribió el periodista.

Al regreso del corte comercial, la ceremonia siguió con normalidad aunque se seguía respirando un aire tenso. Minutos después, Smith fue consagrado ganador de la terna Mejor Actor por su impecable papel en la película basada en la vida del padre de las tenistas Venus y Serena Williams. En su discurso de agradecimiento también pidió perdón a la Academia y a los presentes por los sucedido, también hizo una mención especial para el actor Denzel Washington que se acercó a tranquilizarlo. "Denzel me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio' ", contó.

Que desató el enojo de Will Smith

Chris Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”. Cuando las cámaras enfocaron el rostro de Smith y su esposa, ellos aún reían. Sin embargo, Rock decidió hacer una broma sobre Jada en ese momento que desató la ira del ganador del Oscar. “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, afirmó.



En ese momento, Smith irrumpió en el escenario y golpeó al comediante ante la sorpresa de todos los asistentes y del público. Luego regresó a su asiento junto a Jada y desde allí gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. Tenía el rostro serio, casi desencajado. Rock sólo respondió: “Oh, guau”.