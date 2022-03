Escándalo: ¿Qué hará Chris Rock luego del golpe que recibió por parte de Will Smith?

La piña de Will Smith al comediante Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar dio vuelta al mundo. El motivo: el chiste que el humorista estadounidense hizo sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa del actor. La gran duda después de la agresión era si el comediante presentaría cargos contra el ganador del Oscar.

En las últimas horas, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Chris Rock se ha “rehusado a presentar un informe policial”, según publica Clarín. “Las entidades de investigación de LAPD (La Policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, detalla el informe policial.

Minutos después de irrumpir en el escenario y golpear al comediante, Will Smith ganó el premio a Mejor Actor por su papel en "King Richard", donde personifica al papá de las tenistas Venus y Serena Williams. En su emotivo discurso, pidió disculpas a la Academia y los invitados por lo sucedido, no así a Chris Rock, a quien ni siquiera mencionó. “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas”, manifestó entre lágrimas.

Por el momento, el comediante no habló al respecto, aunque sí que lo hizo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, quien aseguró que la organización "no aprueba la violencia de ninguna forma". "Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo", fue el contundente mensaje.