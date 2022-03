Prat-Gay se expresó en contra de la dolarización de la economía: "esconden un plan Bonex"

Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía durante el primer tramo de la gestión macrista, criticó a quienes -como el diputado libertario Javier Milei- sostienen que la única salida, para ordenar la economía es la dolarización. En una entrevista con Luis Majul, por LN+, el economista sentenció: “Los que lo proponen no dicen toda la verdad, porque ocultan un plan Bonex en el medio, la propuesta de ese sector político es eliminar el peso”.

Este comentario refiere a los dichos del dirigente de Avanza Libertad, quien contó que está organizando un posible gabinete “en las sombras” y que si llega a ser presidente va a dolarizar la economía para atacar directamente la inflación.

Prat-Gay profundizó sobre la propuesta: “Cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada; entonces, o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó”.

El Plan Bonex al que refiere el ex funcionario se aplicó el 28 de diciembre de 1989 cuando se produjo una de las tantas corridas cambiarias y financieras, y los bancos se encontraron con que no disponían de los fondos para pagar en ventanilla porque el BCRA los había tomado compulsivamente.

En aquel entonces, en vez de emitir moneda para darles redescuentos a los bancos para que pagaran en ventanilla, el Estado aplicó este plan. Así, la plata que el BCRA les debía a los bancos, que a su vez se la debían a los ahorristas, se pagó con el Bonex 89.

Para Prat-Gay, en cambio, el camino para resolver la inflación va por otro lado: “Tenés que tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder”.