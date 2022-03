La Cámpora: “Quieren gobernar con cinco amigos”

Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de “La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner, habló de “ingratitud muy grande” ante el pedido del presidente Alberto Fernández para reducir las fricciones en el Frente de Todos. “Es la hora de terminar con las divisiones, ya discutimos mucho”, había dicho la semana pasada en Entre Ríos, según publica Infobae. Sin embargo, Larroque afirmó: “Nos quieren poner a nosotros y a Cristina (Kirchner) el mote de sectarios, cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”.

El dirigente, en una entrevista con Futurock, aseguró que “tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron de creer que el enemigo es Cristina”. “El espacio se está achicando por una mirada corta, especulativa”, consideró.

Además, sostuvo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “sin dudas hubiera negociado mejor el acuerdo con el FMI”.

En otro pasaje del reportaje, Larroque, que participó de la movilización convocada por La Cámpora por el Día de la Memoria, cuestionó que en el ámbito del Gobierno “hay mucha operación en off de desgaste que demuestra ingratitud, que se termina llevando a la idea de que Cristina es el problema”. “Es una torpeza no comprender que ella es parte de la solución, y no del problema; hay mucha mezquindad, hay dirigentes que viven en la especulación y terminan llevando a que las decisiones del núcleo del Gobierno, que lo rodean a Alberto, tengan esa mirada equivocada”, amplió.

Infobae señala que Larroque también criticó a Guzmán, a quien responsabilizó de “dedicarse dos años a humanizar al FMI”. “Todos los que hoy dan cátedra de unidad o estrategia de cómo se ganan elecciones, por favor, que sean autocríticos, que revisen el pasado a ver cuáles son los laureles que tienen”. “Necesitamos el Alberto previo a las PASO de 2019, después hubo una situación a partir del resultado y de cómo de alguna manera los oropeles de la cercanía del poder, escenarios que se fueron configurando y un alza positiva de la imagen del Gobierno generan contextos que acercan la tentación de creer que esto no se construyó entre todos”, concluyó.