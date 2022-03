Cartas de lectores III: Argentina, futuro y presente

Por el camino que recorre Argentina hoy es un país inviable, se puede decir en estos momentos. Hace 100 años Argentina no era una promesa; estábamos entre los cinco países más poderosos de la tierra y subiendo; no solo nos valoraban nuestro poderío económico, también el alto nivel de alfabetización, la calidad por el respeto y educación de nuestros habitantes y el alto grado de cultura. Tome este ejemplo: en 1936 Carlos Saavedra Lamas es nuestro primer premio Nobel de la Paz, elabora un instrumento jurídico internacional para intervenir en problemas de guerra entre las naciones, firmado por 21 países en el mundo y de hecho logra la paz de la guerra entre Bolivia y Paraguay en reunión realizada en Buenos Aires. Pero para tener una pequeña muestra de nuestra caída tenga en cuenta que este hombre fue entre 1932/1938 ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y compare los que fueron ocupando ese cargo, y podrá ver el declive, primero lento y luego a una gran velocidad, y poder valorar mentalmente ese ministro con lo que tenemos hoy. En 1976 cuando se produce el golpe que derroca a María Estela de Perón Argentina debía menos de 8.000 millones de dólares y allí la caída se acelera; haga de cuenta que va a Tafí del Valle llega al Indio, erra el camino y todavía venimos bajando por la montaña. El gobierno actual es pésimo, como los anteriores y junto con la oposición nos vienen mintiendo hace dos años que el problema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (44.500 millones de dólares) y así nos distraen mientras no hay piedad para un pueblo que también tiene su cuota de culpa y los niveles de pobreza, inseguridad, adicción, ignorancia, falta de respeto, sin salud y con escasa justicia, nos vamos hundiendo en este mar de m... Para tomar conciencia de la mentira y de la situación de nuestro país digo: Argentina debe al 31/01/2022, 363.000 millones de dólares (de ese total el 69 % está firmado en moneda extranjera), el 18% en pesos ajustable por inflación y el 13% restante, buena parte atada al dólar linked. Por lo tanto la deuda al FMI, resulta algo así como un 17% en moneda extranjera y un 12% de la deuda total y la siguen usando todos los días, como ellos dicen para zaraza y entretener a la gilada, que somos nosotros. Aun con esta catástrofe económica-financiera estoy seguro que en Argentina el problema no es la economía; nuestro problema es político y desde allí derrama a lo social y económico; solo la política es causante lo demás es consecuencia. Por eso los menores de 60 años deben mirar al futuro pensando en el presente y si quieren buscar un apoyo en el pasado deben recurrir al siglo XIX; en los últimos 100 años no busquen porque por más que individualmente recibió alternativamente por los distintos gobiernos, la casita, la bicicleta, la moto, la máquina de coser, los planes, recuerde que retrocedimos de entre los primeros 5 al puesto 70 con esos gobernantes, y dejemos ya definitivamente de ser las viudas de: Yrigoyen, los militares de todos los golpes del siglo XX, de Perón, Alfonsín, Menem, Duhalde, Kirchner en sus dos versiones y Macri; fin de esos que no aportaron nada, de lo contrarios el país no estaría en estas condiciones.

Luis Mónaco

[email protected]