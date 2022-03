Cartas de Lectores II: Nuevo ministerio

El Cicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, ha decidido eliminar 12 subsecretarías y ocho direcciones para darle más poder a obras públicas, creando un nuevo ministerio técnico. En mi opinión creo que se debería realizar un buen estudio con una auditoría y un balance para conocer la situación actual del Estado, de clientes, proveedores, contratistas, etc.; en todos las reparticiones a eliminarse, para que así el futuro Ministerio de Obras y Servicios Públicos no tropiece con las mismas piedras. La persona que estará al frente manejará montos abultados de presupuestos, de análisis y costos que cabalgarán como el Pegaso en la inflación; y los costos de insumos que deberá manejar, así como las especulaciones, lo harán pasar por el Triángulo de las Bermudas. Si heredan los naufragios del pasado, los resultados dirán que el que mucho abarca poco aprieta. Sr. Gobernador, Sres. Legisladores: Tucumán necesita fuentes de trabajo así como obras nuevas, que requieren que después de ser inauguradas sean atendidas con personal idóneo. Muchos sectores de obras y servicios públicos están caminando por los senderos del olvido. Todos debemos trabajar para un Tucumán mejor, no sólo para ganar un espacio político.

Pedro Castaño

[email protected]