Cartas de lectores II: ¿qué diría Carlos Thays?

Como ciudadano de la provincia de Tucumán, casi a diario me toca atravesar el parque 9 de Julio y me es inevitable pensar: ¿qué diría Carlos Thays? ¿Qué diría si viera el estado en que se encuentra el espacio verde urbano más grande del NOA? ¿Qué diría si saliera a caminar por el parque una noche cualquiera donde la oscuridad reina, dando pie así a las peores situaciones? ¿Qué diría si pasara por el parque una tarde de lluvia, cuando las avenidas exteriores e interiores se transforman en verdaderos ríos? ¿Qué diría si viera el estado en que se encuentran los árboles de nuestro jardín emblema? (Enfermos). ¿Qué diría si supiera que se robaron a “Meditación”, una estatua de más de dos toneladas y no se encontraron culpables del hecho? ¿Qué diría si viera que poco a poco los espacios verdes van siendo ocupados por cemento? Es sabido de la nula presencia en el parque de la Dirección de Espacios Verdes, como así también de la secretaria que la conduce, pero de todas maneras, como dije al principio, me es inevitable pensar: ¿qué diría Carlos Thays?

Víctor Lossi

Martín Fierro 528 - Yerba Buena