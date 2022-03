Para reabrir el Café 25 aún faltan precisiones

Ya pasaron 10 días desde que se conoció la noticia del desprendimiento de material de una de las columnas que sostiene al edificio de peatonal Mendoza y 25 de Mayo. Todavía el andar cotidiano por la esquina céntrica sigue resentido, y Café 25 y la joyería Big Ben, cerrados y sin fecha certera de reapertura.

Pero todo parece más cerca y los ánimos están más aliviados desde que ayer se conocieron los informes técnicos acerca de la situación estructural del inmueble. Hasta ahora, los trabajos que se venían efectuando a buen ritmo en el lugar apuntaban a tareas preventivas y de estabilización y refuerzo para que no se corra ningún riesgo. Concluida esta primera etapa, comienza la segunda: la reparación y consolidación de lo edificado, garantizando su permanencia sin más sobresaltos.

Para ello, era imprescindible conocer los resultados de las pericias de especialistas realizadas en el lugar. Los estudios técnicos fueron presentados por el consorcio del edificio a las autoridades municipales, para determinar cuáles serán los pasos a seguir.

“En la zona se hizo un apuntalamiento de todo el sistema que está en el local de Café 25, tanto en planta alta como en la planta baja. Ese trabajo lo está haciendo una empresa privada con puntales metálicos”, explica el director de Catastro Municipal, Pablo Lazarte. “La segunda etapa, que es el informe técnico, me lo acercaron hoy (por ayer). Consiste en el refuerzo estructural que se va a realizar para la recomposición de la columna, con un trabajo que ha sugerido el ingeniero Raúl Benito, quien está a cargo de todo este relevamiento”, agrega.

Los trabajos que se van a realizar, según comenta Lazarte a LA GACETA, consisten en un refuerzo estructural. Se ampliará la sección de la columna deteriorada, para que pueda volver a tener la capacidad de soportar las cargas originales para lo que fue concebida. Según el relevamiento realizado en todo el edificio, ese soporte fue el único que presenta un deterioro.

PUNTALES METÁLICOS. La estructura se mantiene segura y controlada.

“El informe detalla que se le dará mayor tamaño a la columna, y que se recuperarán las partes que se han desprendido. Además se busca consolidar los hierros que se doblaron y ponerlos en situación para que se pueda volver a trabajar. Es una patología que ya viene hace tiempo, es decir que no se ha manifestado de un día para el otro. Fue progresiva hasta llegar a este punto”, informa.

Lo que se desconoce hasta el momento es cuál fue la causa que provocó este desprendimiento. “El diagnóstico de la causa todavía no lo tenemos. Hay una idea, pero no queremos aventurarnos hasta tanto no se terminen los estudios, que seguro lo tendremos el viernes o la semana que viene”, sintetiza.

Qué sigue después

Hasta ahora, si uno transita por la esquina emblemática, se pueden observar tanto afuera como adentro del restó, caños metálicos como medida de prevención para que la estructura se mantenga segura. Esto indica que la segunda etapa aún no ha comenzado.

En el consorcio del edificio advirtieron que se está trabajando de manera óptima con el ingeniero Benito. “Estamos tranquilos pero apurados para solucionar el problema. Estamos esperando empezar, en base del proyecto final. A partir de ahí decidiremos qué empresa se va a encargar de los trabajos. Tenemos en vista dos firmas hasta el momento”, apunta Federico Sánchez, administrador del edificio que está emplazado hace 50 años sobre calle 25 de Mayo.

El director de Catastro además informó que la situación está tranquila y controlada, pero que “se debe actuar”. Calculó que los trabajos no demorarían mucho. “Estimo que si todo va normal no tomará completo el mes de abril. En la reunión que mantuve con los miembros del consorcio hay plena predisposición para avanzar de inmediato”, indica. Pero los plazos dependen de cuándo empiece a trabajarse en lo estructural.

Los inquilinos del edificio y los dueños del bar se encuentran confiados y calmos ante la situación y sobre lo que vendrá a continuación. “Vamos bien, hay cooperación y hasta ahora no tenemos problemas. Estamos tranquilos, tratando de acelerar todo lo que más se pueda y cumpliendo con las notificaciones que nos va mandando Catastro”, aseguró Sánchez (Producción periodística: Gianna Camarda).