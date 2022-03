El decano de la UTN-FRT le confirmó a Jaldo que quiere hacerse cargo del nuevo ministerio

Fabián Soria, actual decano de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Tucumán (UTN-FRT), será el ministro de Obras y Servicios Públicos una vez que se concrete la creación de la nueva cartera. Soria se reunió a las 8 de ayer con el gobernador Osvaldo Jaldo para hablar sobre cuál sería su función en el área.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho del gobernador y se extendió por más de una hora y media. Ellos dos fueron los únicos presentes. “Fue una charla bastante extensa, me contó qué habían consensuado con (Juan) Manzur, los déficits de la gestión interna que tienen y cuál es la importancia de crear este ministerio, que ayudaría a generar más obra pública. Me explicó los entes que deberían formar parte del Ministerio y el objetivo”, explica Soria en diálogo con LA GACETA.

La creación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos tendrá como objetivo la coordinación de todos los proyectos de obra pública de la provincia para su efectiva concreción, y así evitar que queden como ideas sin ejecución, trabadas en la burocracia estatal; además, por supuesto, de encargarse de conseguir fondos, presentar proyectos y gestionar nuevas obras en el futuro. “También hay que armar bien los proyectos porque si no están bien hechos son fácilmente ‘rechazables’. Tienen su tiempo y forma particular de armado y presentación. Y una vez todo armado hay que encargarse de la ejecución”, dice Soria.

Según afirman en el Gobierno provincial, Tucumán gozará de $ 100.000 millones para realizar obras este año, cifra que significa cerca del %35 del presupuesto de la provincia. “Con la buena relación entre nación y provincia hay fondos y las obras se tienen que ejecutar”, afirma.

Cuándo se creará el Ministerio aún no está confirmado, sin embargo el decano indica que recibió una directiva precisa de parte de Jaldo: quiere que la nueva cartera empiece a funcionar la semana pasada. En este sentido, Soria ya trabaja en las cuestiones técnicas y legales para llevar adelante la reestructuración planteada.

Una vez que asuma como ministro Soria aclaró que pedirá licencia de su cargo en la Universidad Tecnológica, y así dedicarse full time a su nuevo puesto. “Soy consciente de que será un trabajo las 24 horas, pero es como me gusta hacer las cosas: con pasión”, cuenta. También reconoce que tiene una larga trayectoria académica y laboral, con muchos éxitos, pero deja los pies en la tierra y dice que es un humano y, como tal, comete errores. “No soy infalible, en alguna cosa me equivocaré, pero voy a procurar que no sean grandes yerros y que los aciertos sean siempre mayores”.

Soria es padre de familia, le gustan los deportes (salió campeón nacional jugando al básquet para Santiago del Estero), su primer trabajo fue en una playa de estacionamiento y pasó por diferentes trabajos -como ser consultor del Banco Mundial en el área informática del NOA- hasta dedicarse de lleno a la vida académica, donde trabaja desde hace años.

Ahora lo espera un nuevo desafío, esta vez lejos de las aulas, como encargado de un área que siempre genera suspicacias en la población: la obra pública. Piensa enfrentar esta situación como -dice- lo hizo siempre, con transparencia, siguiendo lo que la ley indica.

“Me voy a ajustar a lo que diga la Ley de Procedimiento Administrativo. Puede ser mas burocrático, pero si tengo una auditoría me voy a dormir tranquilo porque no hay ni sospechas de nada”, afirma. Y agrega: “la oposición puede hablar y decir cosas inexactas o directamente mentir. Uno está expuesto porque es una figura pública, pero yo -insiste- me voy a dormir con la conciencia tranquila”.

Puntos claves

La nueva cartera ya tiene nombre y se llamará Ministerio de Obras y Servicios Públicos, según confirmó Fabián Soria a LA GACETA.

El objetivo del Ministerio será agilizar los convenios que firmaron Nación y Provincia para que se ejecuten las obras, además de presentar nuevos proyectos.

La Nación destinará $ 100.000 millones en recursos para realizar obras públicas en Tucumán, cifra cercana al 35% del presupuesto provincial, según dijo Jaldo.

En el Gobierno afirman que no significará un gasto más, ya que se hará un reacomodamiento de las reparticiones ya existentes.

Aún no se sabe cuándo se concretará la creación del Ministerio, pero Manzur vendría el viernes a la provincia por lo que se esperan novedades ese día.