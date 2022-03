San Martín: un gol que sirvió de desahogo

Ni bien la pelota se metió en el arco de Almagro, Nicolás Sansotre juntó sus manos por encima de su cabeza, pidió perdón... y lloró. Ese grito que ya se le había negado en un par de ocasiones durante este torneo, por fin llegó. Y fue como una especie de desahogo.

“Nico” vive momentos contrapuestos en su vida y en su carrera. Mientras pasa por un momento delicado en lo personal debido a la enfermedad de su hijo, se transformó en uno de los mejores jugadores del “Santo” y de toda la Primera Nacional. Por eso, no pudo contener sus emociones y se quebró; lloró con fuerzas, lloró con ganas luego de recibir el mimo de todos sus compañeros y de algunos integrantes del cuerpo técnico. “Este gol significó mucho, muchísimo. Se me venía negando y justo se dio contra Almagro, un club que a mí me dio mucho. Estoy contento”, aseguró, antes de agradecerle a sus compañeros; a esas personas que, según él lo sostienen en el día a día y lo impulsan a no bajar los brazos. “Los chicos y el cuerpo técnico me ayudan siempre y me dan fuerzas para seguir”.

La última semana no había sido nada linda. A la bronca de la derrota en Mar del Plata, Sansotre le sumó un motivo de preocupación. El miércoles su esposa y su hijo habían regresado a Tucumán donde esperaban continuar con el tratamiento pero a Felipe tuvieron que internarlo. “Mi esposa es la que debe llevarse todas las luces; es la que me banca para que yo pueda estar enfocado. Aunque no es nada sencillo”, explicó.

Pablo De Muner ya lo había elogiado, pero no se cansa nunca de hacerlo. “La fortaleza que tiene es para destacar. Hace tres días que tiene al hijo que tiene internado y que juegue como lo está haciendo es algo tremendo”, había declarado luego de la victoria sobre el “Tricolor”.

Con una capacidad de resiliencia absoluta, utiliza todas las contras como combustible para seguir adelante. Porque siente que este grupo es una familia y así lo dijo en varias ocasiones. “Es muy lindo ir a entrenar todos los días. Hay un gran grupo, la idea del cuerpo técnico es clara, todos somos importantes y hay una gran competencia”, afirmó y pidió mantener la firmeza. “Hay que seguir por este camino”.

Sansotre prefiere el perfil bajo. Sólo quiere destacarse dentro del campo y evitar los flashes innecesarios. Si bien su equipo es el líder del torneo, intenta bajarle un poco la efervescencia al asunto. “Obvio que es algo lindo, pero esto recién arranca y es un torneo dificilísimo. No pensamos en eso, queremos seguir creciendo”, dijo, sacándose la espina de lo que había sido la derrota en Mar del Plata a manos de Alvarado. “Nos habíamos vuelto con mucha bronca y por eso fuimos con todo en esta oportunidad. Hicimos un gran partido y ahora debemos aprender de los errores e ir por más”.

Nueva Chicago aparece en el horizonte y si bien no podrá jugar en Mataderos a causa de una lesión, pide seguir por la buena senda. “Chicago viene bien; mejoró y sumó dos victorias en fila. Pero nosotros tenemos que pensar en seguir imponiendo nuestra idea, en crecer como equipo e imponer nuestro juego como lo intentamos en cada partido desde hace mucho tiempo”, concluyó.

Lesiones

Ayer se confirmó que Sansotre tiene una lesión fibrilar en el femoral derecho y será baja por tres semanas. En tanto, Pellerano ya recibió el alta y está a disposición para viajar a Buenos Aires. Tino Costa recibiría el “ok” para jugar en tres días.