San Martín: alegría y mesura, en partes iguales

Feliz, contento, satisfecho, sonriente, relajado, de buen humor, pleno. Durante la rueda de prensa, pos victoria sobre Almagro, Pablo De Muner se mostró conforme y tranquilo. El DT le había pedido a sus pupilos una muestra de carácter para dejar atrás el primer traspié del campeonato. Y estaba feliz porque ellos le habían concedido su deseo.

“Estoy contento con el triunfo. Teníamos que levantarnos junto con nuestra gente y cambiar la mala imagen que habíamos dejado en Mar del Plata”, plantó bandera el DT. La derrota en “La Feliz”, además de haberle hecho perder el invicto y la cima a su equipo, le dejó una sensación amarga al entrenador. Por eso su pedido puertas adentro había sido mejorar en todo sentido, dejar otra sensación en el aire y volver a ganar, claro, por sobre todas las cosas.

El “Santo” lo consiguió con una actuación sólida y eso es algo que De Muner valora. Más allá de algunos minutos, en el inicio del complemento en los que la visita se adelantó en el campo y le discutió la posesión de la pelota, San Martín casi no pasó aprietos. “Estoy muy feliz porque era importante recuperarnos rápido de la derrota, y el equipo mostró personalidad y juego; algo de lo que habíamos visto en los primeros partidos del torneo. Fuimos justos ganadores y creo que, tal vez, tendríamos que haber hecho algún gol; sobre todo en el primer tiempo”, explicó, antes de bromear con un periodista que le había remarcado esos minutos del segundo tiempo en los que el “Santo” no pudo sostener su mejor versión. “¿Les gusta quedarse con lo negativo, eh? Tuvimos 15 minutos en los que no estuvimos tan bien, pero jugamos 75 que fueron realmente muy buenos. Si bien el rival no nos llegaba tanto, no podíamos sostener la pelota. Pero eso lo mejoramos con los cambios y nos quedó la sensación que podríamos haber hecho más goles. Obvio que siempre hay cosas para mejorar, incluso cuando ganás. Siempre hay que superarse y eso es algo que siempre les digo a los jugadores”, agregó sonriente.

MUCHAS SITUACIONES DE GOL. El sábado, San Martín fue un equipo explosivo y llevó mucho peligro sobre el arco de Almagro. En el primer tiempo debió haberse ido ganando por dos o tres goles de diferencia.

Desde su llegada al club, De Muner siempre apostó a una idea clara. Puede salir bien o mal, pero él sostiene que su equipo debe tener una identidad y defenderla a capa y espada. Y, excepto esos minutos fatales en Mar del Plata, hasta acá el nuevo San Martín viene mostrando una versión superadora a la que dejó el modelo anterior. Hoy, el equipo parece tener más aplomo, maneja mejor los tiempos, no se desespera cuando no puede entrar en las marañas defensivas que le proponen los rivales y trata de sostener su intensidad en todo momento. “El equipo es rápido; aprovecha bien las transiciones, algo que mejoramos mucho respecto a la temporada pasada y aprovechamos bien los espacios. Tenemos jugadores que atacan muy bien el espacio y cuando el rival se repliega el juego asociado siempre está. Además, atacamos con mucha gente”, enumeró virtudes.

Si el sábado el equipo tuvo algunos minutos de desvarío, eso quedó resuelto con el ingreso de Agustín Prokop. “Coincido plenamente”, asintió cuando LG Deportiva le consultó al respecto y fue un poco más allá. “Agustín ingresó realmente muy bien. Es un chico que, como ya lo mencioné, viene trabajando muy bien, ganando minutos y protagonismo. Entró en un momento complicado, que no era fácil y realmente lo hizo muy bien. Él ayudó a que podamos recuperar la pelota y a partir de ahí encontrar el juego asociado que habíamos tenido en el primer tiempo”.

Mientras De Muner atendía a los periodistas en la remozada sala de prensa de La Ciudadela, en Chaco se sentenciaba la derrota de Belgrano que dejaba a su equipo como líder de la Primera Nacional, gracias a una mejor diferencia de gol. “Estamos primeros y eso es importantísimo, pero este es un torneo largo, que recién inicia. Es importante en la posición que hoy nos ubicamos, porque nos preparamos para eso; pero hay que tener mucha tranquilidad, mucha mesura. Y mantener el nivel de juego que venimos mostrando; eso es importantísimo. Con eso y con el convencimiento que tienen los muchachos para llevar adelante la idea que tenemos, todo se hará más sencillo”, sentenció.

De Muner está feliz porque su equipo volvió a ponerse de pie; porque tuvo una actuación firme y convincente y porque San Martín otra vez es líder del torneo. “Hay que seguir mejorando”, remató porque, a pesar de todo lo bueno, no puede con su genio y siempre pide un poco más.

RINCÓN "SANTO"

Domingo a puro movimiento

Luego de la victoria sobre Almagro, el plantel se entrenó en La Ciudadela. Los suplentes hicieron fútbol; mientras que los que jugaron el sábado, realizaron trabajos regenerativos (foto).

Sin tiempo para descansar

A partir de las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel retomará las prácticas pensando en el duelo contra Nueva Chicago. Mañana, en el mismo horario, realizará el último entrenamiento antes del juego en Mataderos. Al mediodía, la delegación se embarcará en el vuelo que la depositará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recupera lesionados

“Tino” Costa y Hernán Pellerano están mucho mejor de sus respectivas lesiones y en estos días serán probados para ver si llegan al duelo del miércoles. “Pelle” está más cerca de regresar y, si está en condiciones, podría ser parte del “11” titular. Por otra parte, el cuerpo médico seguirá de cerca a Nicolás Sansotre, que terminó el duelo del sábado con molestias musculares.

Los chicos en acción

Los diferentes bloques de divisiones formativas iniciaron la primera fecha de los torneos organizados por la Liga Tucumana. El complejo retomó sus mejores galas, con muchos chicos en acción.

Se prepara en casa

Ayer por la tarde, luego de la victoria por 4 a 3 sobre Tristán Suárez, el plantel de Nueva Chicago se entrenó en su estadio de cara al duelo con el “Santo”. El “Torito” está en franca levantada; viene de conseguir dos victorias al hilo, luego de mucho tiempo. La última vez, que logró un récord similar fue entre fines de febrero y principios de marzo de 2019. En aquel entonces, había vencido como visitante 3 a 2 a Instituto, y como local ante 4-1 sobre Temperley.