Documentales y cultura japonesa en la agenda de Netflix

ESPECIALES

El peor inquilino del mundo (ya disponible): Estafadores violentos y asesinos despiadados. Estas historias reales revelan algunas de las peores convivencias que se puedan imaginar.

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (ya disponible): Elefantes, leones y muchas otras especies prosperan en el delta de Okavango, en el desierto de Kalahari. Pero una sequía pone en riesgo su futuro.

Taylor Tomlinson: Look At You (estrena hoy): Un nuevo especial de stand up de Taylor Tomlinson, filmado en el Wilbur Theater de Boston, Massachusetts.

Los principios del placer (estrena hoy): El sexo, la alegría y la ciencia moderna convergen en esta miniserie esclarecedora que celebra el mundo del placer femenino y desmiente mitos arraigados.

Los diarios de Andy Warhol (estrena mañana): Tras los disparos de 1968, Andy Warhol empieza a registrar su vida y sus sentimientos. Esta miniserie muestran a la persona detrás del personaje.

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous (estrena el martes 15): En su stand up musical, Catherine Cohen traduce en canciones sus ideas sobre la búsqueda del amor, la ridiculez de los maratones y la temida muerte.

Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos (estrena el miércoles 16): Tras casarse con un misterioso hombre que le juró que haría que su perro fuera inmortal, una famosa restaurantera vegana pierde el rumbo en su vida.

3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil (estrena el miércoles 16): En 2005, una banda de ladrones cava un túnel hasta la bóveda de un banco en Fortaleza, Brasil, y se lleva más de 160 millones de reales.

Jeff Foxworthy: The Good Old Days (estrena el martes 22): Jeff recuerda épocas más simples mientras habla de la edad, los SMS y la educación sexual. Además, cuenta una anécdota del “Blue Collar Comedy Tour”».

No confíes en nadie (estrena el miércoles 30): Tras la inesperada muerte en la India del fundador de una empresa de criptomonedas de Canadá, sus clientes sospechan que hay secretos por desenterrar.

800 metros (sin fecha anunciada): En 2017, España sufre dos ataques terroristas perpetrados por jóvenes completamente integrados en su sociedad. ¿Cómo pudo suceder algo así?

ANIME

Kotaro vive solo (estrena el jueves): Un niño se muda solo a un edificio en ruinas. Allí, se hace amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado.

Adam by Eve: Un concierto animado (estrena el martes 15): El innovador artista japonés Eve fusiona anime, acción en vivo y música en una experiencia sónica y onírica inspirada en la historia de Adán y Eva.

Thermae Romae Novae (estrena el lunes 28): Un orgulloso arquitecto de baños de la antigua Roma aparece por azar en el Japón de hoy, donde encuentra inspiración para innovar en sus diseños.