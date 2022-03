La Facultad de Periodismo de la Plata otorgó a Milagro Sala el premio "Roldolfo Walsh"

La líder de la agrupación Tupac Amaru, y referente del kirchnerismo duro en Jujuy, Milagro Sala, fue distinguida con el premio "Rodolfo Walsh", que otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

La militante se encuentra detenida, en prisión domiciliaria, por lo cual una comitiva viajó hasta aquella provincia para entregarle el reconocimiento. Entre los que integraban ese contingente figura Florencia Saintout, docente de esa unidad académica y presidenta del Instituto Cultural de Buenos Aires, designada por el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof.

“(Le) entregamos el premio por la belleza de su lucha. Lo comparte con (la vicepresidenta) Cristina (Fernández), con (el ex presidente de Venezuela Hugo) Chávez, con (el presidente de Bolivia) Evo (Morales), con (el ex mandatario de Ecuador Rafael) Correa, con (el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro) García Linera, con (los escritores) Juan Gelman, Eduardo Galeano, Horacio González y (con el músico) León Gieco. Los pueblos siempre vuelven”, tuiteó Saintout.

Con mis compañeras de @PeriodismoUNLP entregamos el Premio Rodolfo Walsh a Milagro Sala por la belleza de su lucha.



El Walsh que comparte con Cristina, Chávez, Evo, Correa, García Linera, Juan Gelman, Eduardo Galeano, Horacio González y León Giego.



Los pueblos siempre vuelven pic.twitter.com/44YEjpRhDX March 20, 2022

El Consejo Directivo de la Facultad la distinguió por su “trayectoria y su obra”, al reivindicar “la cultura, los principios y los valores de los pueblos indígenas”, según precisa una nota de La Nación. Asimismo, destacaron de la líder de la Tupac Amaru -que se considera víctima del lawfare- sus demandas de políticas “de reparación y de lucha contra la discriminación”.

El expediente llegó al Consejo Directivo de esa unidad académica a partir de un pedido de la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh.

La dirigente social tiene una serie de causas abiertas en la Justicia. La más importante, por asociación ilícita, por la que Sala fue condenada a 13 años de prisión y por la cual aún espera que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De la entrega del galardón, que se realizó el domingo en San Salvador de Jujuy, participaron, Saintout; la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Andrea Varela; la secretaria académica de la entidad, Ayelén Sidun, y la concejala del Frente de Todos y docente Ana Negrete.

”Este premio no es ajeno al contexto político en el que estamos. También valida una vez más el pedido de libertad a nuestros/as/es compañeros/as/es. Implica también, un acto de denuncia a la guerra de lafware que están sufriendo nuestros pueblos latinoamericanos”, señala el documento que presentó la agrupación Rodolfo Walsh para postular a Sala al premio homónimo.

"También luchó por el empoderamiento de las mujeres, en su rol de trabajadoras y como lideresas, y por políticas de reparación y redistribución para los/as/es trabajadores/as desocupadas/os/es, generación de empleo en cooperativas de vivienda y cooperativas textiles”, agrega el texto.