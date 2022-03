Video: Chano preocupó a sus fans durante su último show

Chano Moreno Charpentier, la voz de Tan Biónica, cantó el sábado pasado en el Teatro Gran Ituzaingó. Sin embargo, en el medio del show, mientras sonaba su reconocida canción “Loca”, rápidamente sus seguidores comenzaron a preocuparse por su salud.

En un video tomado por un espectador desde la tribuna, se puede ver Chano balanceándose sobre su propio cuerpo y a punto de caerse. Se lo nota agarrándose del pie del micrófono y por momentos tampoco podía seguir la letra de su canción.

“¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”, dijo en un tweet el periodista Sebastián Tempone, según detalla Vía País.

Los mensajes de sus fanáticos preocupados no tardaron en llegar. Una espectadora del show en Ituzaingó escribió vía twitter : "La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue el Personal Fest 2016, anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma, no eras vos, no era tu esencia".