Alberto llama a la unidad pero sigue alejado de Cristina

“Ya tuvimos demasiados años para pelearnos y marcar diferencias”, señaló le Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su visita a nuestra provincia. La frase todavía hace eco, y más cuando desde el seno de la presidencia aseguran que diálogo entre el mandatario y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es casi nulo. En realidad la cita fue complementada con otra frase, referida al llamado a la unidad y a la necesidad de trabajar juntos en busca de los objetivos. “Hay un tiempo de la Argentina en la que, de una vez y para siempre, tenemos que inaugurar, y es el tiempo de trabajar unidos, de trabajar juntos”, enfatizó el estadista.

“Empezamos una etapa donde los encuentros deben ser lo corriente y no lo excepcional”, agregó Fernández. Pero esa frase contrasta con la realidad de su gestión reciente, en la que la interna peronista fracturó el bloque del Frente de Todos. El anhelo de ese “encuentro” se ve lejos cuando -ante las consultas de la prensa- la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, da a entender que Cristina no atiende a las llamadas del Jefe de Estado.

Textualmente, la funcionaria informó que tras los incidentes en el Congreso, en el que el despacho de la vicepresidenta fue apedreado y se rompió el cristal de una ventana: “el Presidente se comunicó, sin tener respuestas, con la Vicepresidenta, así como con su secretario privado”.

Justamente el Congreso sea quizás el lugar donde las diferencias más recrudecieron. Allí es donde Cristina no estuvo el día en que se discutía la aprobación de la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, principal empresa que gestionaron Alberto con su ministro de Economía, Martín Guzmán. También las butacas de ese recinto presenciaron el éxodo de Máximo Kirchner como presidente del bloque Frente de Todos y el acompañamiento de La Cámpora para el hijo de Cristina y Néstor. En las dos Cámaras -incluso- ese bloque disidente se expresó en contra del nuevo acuerdo.

“Relación armoniosa”

Pero ante la insistencia de las consultas en rueda de prensa, Cerruti intentó ponerle paños fríos a la interna. “Somos una coalición que tiene diferentes miradas internas sobre los diferentes temas. Avanzamos convencidos de que la unidad no solo del Frente de Todos, sino de todos los argentinos es fundamental en este momento”, consideró. Y por último agregó: “sobre relaciones personales no comento; la relación política entre el Presidente, la vice, el Senado y Diputados están armoniosas y llevándose adelante”.

Lo que está claro es que, al menos hasta el sábado, en el mismo oficialismo no estaban al tanto de esa frustrada comunicación entre Alberto y Cristina. “Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidencia”, protestó en sus redes el ministro bonaerense Andrés Larroque.

En nuestra provincia las diferencias entre los conductores del Poder Ejecutivo de la Nación también se sienten. “Aspiramos a la unidad, a que nuestro bloque no se rompa, no se quiebre”, señaló el legislador del Frente de Todos Gerónimo Vargas Aignasse. “El proyecto que aprobó el Senado era fundamental para nuestro Gobierno. Y que parte de nuestra coalición no nos haya acompañado ha sido una desilusión muy grande. No estamos hablando de una normativa menor”, subrayó ayer tras el acto en Plaza independencia. Además consideró que pueden avecinarse “reacomodamientos importante en el corto plazo”.