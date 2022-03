Gabriela Cerruti habló de la ruptura política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Un nuevo escenario se presenta en adelante dentro del oficialismo, a partir de la ruptura que se produjo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló hoy sobre la relación entre ambos, luego de haber revelado ayer que la vicepresidenta no le respondió los mensajes al mandatario tras los incidentes en el Congreso.

“¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche y cómo se votó en Diputados", afirmó Cerruti.

En declaraciones a Radio Con Vos, la funcionaria admitió la ruptura política. "Son cosas que no dependen de un tuit o de un mensaje de texto -dijo-. Los votos expresan una discusión interna sobre un hecho muy importante y que para el gobierno es un proyecto muy importante. Me parece que es más sano discutir las cuestiones políticas que las personales o de trato", advirtió.

Además, Cerruti consideró que "es importante para la coalición poder sintetizar estas diferencias y plantearse las peleas o batallas más fuertes que tenemos por delante".

Además señaló que la falta de respuesta de la Cristina Kirchner a Alberto Fernández fue "un hecho puntual. No es que no se hablan el Presidente y la vicepresidenta y no se contestan los mensajes", señaló.