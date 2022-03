Padres y madres advierten sobre riesgo académico para más de 100 alumnos del Instituto Técnico

Padres y madres del Instituto Técnico se concentrarán hoy en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para exigir una respuesta sobre la situación de más de 150 alumnos de esa institución que están en “riesgo académico”, ante la posibilidad de perder el año.

“El colegio estuvo casi cerrado durante dos años, las clases y los talleres se dictaron de forma virtual y con muchas complicaciones. Eso no es gratis, impactó en el rendimiento de los chicos. Pedimos que se contemple esa situación”, insisten los padres y madres que buscarán entrevistarse con las autoridades universitarias.

Afirmaron que la situación de riesgo académico afecta a centenares de estudiantes de las escuelas experimentales de la UNT. En el caso del Instituto Técnico, más de un centenar de chicos tienen materias adeudadas desde 2020, cuando se les permitió avanzar de curso con hasta cuatro previas. Ahora, las autoridades decidieron volver al régimen anterior y solo se puede promocionar con una materia pendiente de aprobación.

“Una cosa es la excelencia académica y otra la falta de empatía al momento de tomar decisiones. Estamos hablando de unos 150 chicos y chicas, no de casos aislados. Es evidente que hay un problema de fondo que no puede ser atendido sin considerar todo lo que pasó por la pandemia. No pedimos promociones automáticas, pero si oportunidades para que nuestros hijos puedan recuperar lo que perdieron”, insistieron los padres que en las últimas horas se reunieron con directivos del IT sin obtener respuestas positivas.