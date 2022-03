Provisión de gas: un funcionario cercano a Cristina Fernández advirtió que habrá escasez

Un funcionario cercano a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encendió alertas en el Gobierno. El secretario de Energía, Darío Martínez, advirtió sobre la falta de gas en Argentina. El funcionario dijo haber recibido el 20% de los fondos que necesita para este mes. En un documento oficial describió un escenario demoledor. Remarcó que se verá afectada la tarifa social de gas y electricidad y que habrá incumplimientos con los productores privados.

Martínez dice que Argentina se quedó sin recursos para pagar el gas en marzo. Ese abastecimiento de gas también afectará a la generación de energía eléctrica. El documento oficial (publicado por Infobae) está fechado el 15 de marzo y fue dirigido al ministro de Economía, Martín Guzmán, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al presidente Alberto Fernández.

Servicios básicos

“En el ejercicio de mis funciones como Secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”, afirmó Martínez.

Según el funcionario de Energía, el ministro Guzmán aplicó a su presupuesto mensual lo que se conoce como "Techo de Caja" y en lugar de girar en marzo $ 309.802 millones, como se había solicitado, le envió $ 66.015 millones, el 21% de lo pedido.

Crisis sectorial

“Estos ajustes de caja se vienen dando, pero no de esta manera tan violenta y explícita. Este apretón monetario pone en crisis al sistema antes del invierno y rompe con la cadena de pago y provisión -señaló-. Es una verdadera crisis sectorial que afecta a todos los frentes del sector energético. Ya están implementando el acuerdo con el FMI, o no se entiende el sentido de todo esto. Es una afectación inmediata: no se puede importar más gasoil y GNL, ni pagar a los generadores”.

El cortocircuito entre Guzmán y los funcionarios del sector cercanos a Cristina Kirchner no es nuevo. El año pasado, el ministro intentó echar sin éxito al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.