EE.UU. calcula que más de 7.000 soldados rusos murieron hasta ahora en Ucrania

Según reportes de las agencias de inteligencia, EE.UU. calcula que más de 7.000 soldados rusos murieron luego de tres semanas de la invasión a Ucrania. La cifra es superior a los militares que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán.

Una publicación del diario The New York Times revela datos de las agencias de inteligencia estadounidenses. Las bajas tendrán implicaciones negativas para la efectividad de las tropas rusas. Funcionarios del Pentágono dijeron que, cuando el 10% de los miembros de una unidad militar mueren o resultan heridos, esa unidad ya no es capaz de llevar a cabo acciones de combate.

Los heridos

Actualmente, más de 150.000 militares rusos participan en la invasión en Ucrania y entre 14.000 y 21.000 están heridos. Esta última cifra podría significar que la mayoría de las unidades de combate están bajo mínimos, según The New York Times.

Además, las Fuerzas Armadas de Rusia han perdido al menos tres generales en el campo de batalla. Rusia inició el 24 de febrero su invasión de Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades.