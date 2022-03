Un tradicional bar céntrico está cerrado por desprendimientos en una de sus columnas

Una esquina clásica de los tucumanos muestra desde este lunes una fisonomía completamente diferente: sin olor a café humeante ni clientes que entran y salen y sillas sobre las mesas, el concurrido restó Café 25 permanece cerrado.

Una valla en la intersección de calles 25 de Mayo y Mendoza y una cinta que demarca la zona sobre la semipeatonal evidencia que el cierre no obedecer a una cuestión económica o particular de sus propietarios.

Por el contrario, el cierre -momentáneo- debió adoptarse debido a que una de las columnas de ese edificio presenta desprendimientos, según confirmó Pablo Lazarte, director de Catastro municipal.

"Estamos esperando los informes técnicos, la medida de cerrar el bar fue tomada responsablemente por los propietarios del local. Eso nos da tiempo para trabajar, esperamos los estudios técnicos que solicitamos al propietario del local y al consorcio", dijo a LG Play.

Precisó que el problema fue descubierto luego del desprendimiento del revestimiento de madera de una de las columnas. "La humedad fue desagregando el material (de la columna)", remarcó. Aclaró, no obstante, que no hay una situación de riesgo. "No hay situación de emergencia, pero hay que actuar y poner en la situación estructural como corresponde", afirmó.