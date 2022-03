Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, sufrió un ictus a sus 25 años

“Mi cuerpo lo ha superado por sí solo”. Con estas palabras, la reconocida modelo Hailey Baldwin, y esposa del cantante Justin Bieber, comunicó que fue internada por un coágulo sanguíneo en el cerebro. Por estas horas, ya fue dada de alta tras permanecer hospitalizada durante varias horas.

A través de Instagram, Hailey Baldwin relató cómo fue que se dio cuenta de que debía ser vista urgentemente por un médico. “Estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral”, arrancó explicando.

La modelo aseguró que se recuperó por completo en poco tiempo: “Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre pequeño en mi cerebro, lo que provocó una breve falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó por sí solo”.

Y finalizó: “Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron. Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor”.

Hailey y Justin se casaron en 2018 y, un año más tarde, celebraron una ceremonia más grande en el estado norteamericano de Carolina del Sur, a la que asistieron sus amigos y sus respectivas familias. “Es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes, no tenía nada por delante. Mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme”, contó el cantante.