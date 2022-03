“Los ciegos estamos expuestos a los autos y a la inseguridad”

“Los ciegos vamos descubriendo cada vez que transitamos las calles. La inseguridad está, a mí me robaron en el colectivo”, contó Cristofer López un trabajador no vidente de 39 años. “Ahora trato de manejarme en taxi, pero muchas personas no pueden hacerlo”, dijo, a propósito del asalto ocurrido el viernes en Alderetes a un joven no vidente de 29 años.

“Cuando estaba por bajarme del colectivo, un vendedor ambulante se ofreció a ayudarme y me sacó el celular del bolsillo. Los ciegos no tenemos medidas adicionales para tomar en cuanto a la seguridad, como puede tener una persona que sí ve”, expresó López. “Uno trata de manejarse con gente de confianza, o que imaginamos que lo es. Estás a la deriva y no podés hacer más”, agregó.

El caso más reciente

“Mi hijo todavía está en shock y con mucho miedo de salir a la calle”, expresó Carlos Bautista, padre de Adrián, joven de 29 años que fue asaltado. “El que roba a un ciego, es un cobarde realmente. La gente se indignó al enterarse de lo que le sucedió a mi hijo. Este es un barrio muy lindo, pero con mucha inseguridad”, dijo. La familia del joven lo acompañó a la comisaría a realizar la denuncia al otro día del hecho. “Mi hijo quiere recuperar su teléfono. Nos dijeron que la Fiscalía investigará”, expresó.

El viernes a la siesta Adrián fue interceptado por dos motochorros que le sacaron su celular. El hecho ocurrió en el barrio Rincón del Este. La cámara de seguridad de una de las casas de la cuadra pudo capturar el momento del asalto. La víctima caminaba con su bastón blanco y con un bolso de trabajo por la vereda cuando se frenó una motocicleta roja con dos ladrones, uno de ellos se bajó y comenzó a forcejear con la víctima, que gritó socorro. Antes de huir los delincuentes le sustrajeron un celular Samsung S20, que era su herramienta de trabajo, según contó su padre.

Rincón del Este, el barrio en donde residen los Bautista, está conformado por más de 300 familias que, según contó Carlos ,“se indignaron al conocer lo que le pasó a mi hijo”. Los videos de la cámara de seguridad circularon en Instagram. La víctima es locutor y periodista.

“Tenemos personal que recorre esa zona. Es lamentable lo que le ocurrió a este joven. Mañana (por hoy) iré al barrio a hablar con los vecinos. Quiero transmitirles que hay policías y vigías en esa zona; estamos trabajando, pero evidentemente tendremos que redireccionar”, le dijo a LA GACETA el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez.

Por su parte, Félix Páez, vocal en la junta superior especial y artística de la modalidad Educación Especial, y ex director de la escuela Luis Braille, opinó que en los últimos años se incrementaron los robos a personas ciegas. “Siempre busco paradas en donde hay mucha gente. Trato de manejarme en taxi, pero muchos años lo hice caminando y en colectivo. Mi esposa y mis hijos me acompañan a las paradas, tanto de ida como de vuelta. No todas las personas tienen esa posibilidad”, relató. “Cuando voy en colectivo elijo calles que sé que son transitadas, y siempre busco ayuda. Años atrás no había tantos vehículos. Ahora tenemos que tener cuidado sobre todo con las motos porque no suelen respetar los semáforos y es peligroso para nosotros”, agregó. “Espero que nadie más tenga que pasar por lo que pasó este joven”, dijo. El profesional -quien perdió la visión a los 18 años- contó que en aquel momento asistió a la escuela y junto a un instructor aprendió a desplazarse solo en la ciudad. “Pude ir solo a la escuela y moverme por todos lados. Entonces había menos autos y no sentía miedo. Ahora es diferente. Estamos muy expuestos no sólo por ser ciegos sino por la inseguridad”, expresó.