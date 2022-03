Turf: la aplanadora está de regreso

Mostró todo su potencial y dejó en claro que será muy difícil que le quiten el invicto en el “Jardín de la República”. Sarfo fue una aplanadora en el especial “Juan Mauricio ‘Pila’ Díaz”, la carrera más importante de la reunión de ayer en el hipódromo tucumano. Conducido por Pablo Alarcón, el hijo de Equal Talent derrotó por 12 cuerpos a Ravello, en 1’37”4/5 para los 1.600 metros.

“Fue impresionante. Si lo ponía a correr de firme igualaba o mejoraba el récord. En los últimos 100 metros ya lo dejé de exigir. Es una máquina de correr”, dijo “Pascualito” Alarcón cuando se bajó de la montura del zaino que entrena Víctor Pedraza.

Sarfo se adueñó de la punta desde la largada. “Estaba desesperado por correr. La idea era que se ubique tercero o cuarto hasta el codo de los 800 metros, pero no me dejó. Quería ir siempre al frente. Desde que largó se mostró muy superior al resto”, agregó el jinete, que se ilusiona en grande con el defensor de la caballeriza “El Califa”. “La idea es que en mayo compita en un clásico sobre 1.800 metros. No tendrá ningún problema en competir en pruebas de más distancia, porque tiene mucha calidad. Es un fuera de serie”, dijo el piloto sobre Sarfo, que se mantiene invicto en cuatro actuaciones en Tucumán.