Voley: Blanco y Vega van cómodos por el camino

Más responsabilidad, pero un mismo juego

Sumó la experiencia necesaria desde 2019 para que ninguna presión le provocara dudas al momento de ser el entrenador principal de la Selección Menor argentina de caballeros. “La diferencia fue que se sumaron más responsabilidades. El voley es el mismo que pregonamos desde hace tres años. Ahora, tomo las decisiones fuertes, me vinculo de forma más directa con los dirigentes y hago la bajada de línea al staff”, explicó Marcos Blanco. “Me sentí y siento muy cómodo. Ayudó un montón haber estado como asistente”, aseguró Blanco, que sucedió a Pablo Rico.

ACTIVO. Blanco le da consejos a uno de sus jugadores. El DT dialoga seguido con ellos en los partidos.

En la Liga Federal, tercera categoría del voley nacional, el ex técnico de Instituto Pellegrini y de Monteros Voley, hizo su debut oficial. Desde hace dos años la Federación de Voley Argentina (Feva) incorpora a esta selección de base a los torneos locales para darle rodaje. La Sub-19 necesita, en esta temporada, llegar en óptimas condiciones al Sudamericano de agosto. “Quedé muy conforme con el grupo. Hay muchas más herramientas para darles a sus integrantes, en lo físico, lo táctico y lo mental. La principal meta es que puedan desarrollarse como personas y deportistas en el largo plazo”, estableció Blanco.

La Selección Menor encaró la Liga Federal sin pensar en un puesto determinado. La 17ª posición poco importó porque la necesidad es distinta a la que puede tener un club que buscaba el ascenso. “Nos vino muy bien porque empezamos a jugar contra rivales que no eran los chicos enfrentándose entre ellos mismos. Siempre las competencias eran internas. Al cuerpo técnico nos ayudó un montón para ver cómo responden los chicos ante adversidades”, analizó el ex jugador.

Teniendo en cuenta que faltan meses para el Sudamericano, Blanco no quiere todavía plantearle a los jugadores una meta que tenga que ver con lo más alto del podio. “Lo principal es clasificar al Mundial. Ir por todo se verá después. Hay que ver cómo llegan sus cabezas y las nuestras también. Siempre se sueña con ser campeón, pero no queremos cargarlos con una mochila, por lo menos hoy”, concluyó Blanco.

Llegó muy lejos, en poco tiempo

“Fue una sensación increíble”, sentenció Lucía Vega. “Pero también implica mucha responsabilidad, tanto fuera como dentro de la cancha”, inmediatamente aclaró la jovencita de 15 años. Por allí pasa lo especial de su caso: siendo tan joven, la jugadora de Tucumán de Gimnasia aceptó un compromiso poco habitual en la etapa adolescente. “Me llena de orgullo y felicidad vestir la camiseta de mi país”, explicó sobre el bienestar que le produjo debutar en la selección Sub-18, en La Rioja.

ENTENDIMIENTO. Las Panteritas están en proceso de conocerse. Así lo cree Vega (camiseta cuatro).

La central de Las Panteritas identificó claramente las diferencias entre representar a su club y al equipo nacional. No hay más ni menos entrega de la jugadora, eso sí. “Las sensaciones son muy distintas. Lo principal, es jugar con personas que conocés hace muy poco tiempo y dejar que eso no afecte”, puso como primer factor. “En la Selección, el nivel de juego y exigencia es mucho más alto. Es importante saber sobrellevarlo para poder dar lo mejor y que eso no influya en el juego”, explicó la alumna de la escuela Nuestra Señora del Valle de Banda del Río Salí.

Vega está sorprendida de su presente deportivo. Al comienzo, plantearse una meta con colores celeste y blanco no formaba parte de los planes. “Jamás me imaginé llegar tan lejos en tan poco tiempo, pero es algo que disfruto y me llena de orgullo”, comentó. Esfuerzo, constancia y mucho, mucho entrenamiento, es lo que la Panterita consideró fundamental. A esa lista le sumó extras que no dependen de ella. “Les tengo que agradecer a mi familia y a mi club porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, reconoció.

Las Panteritas, como los caballeros, también compitieron en La Rioja buscando sumar horas de juego para ser parte de la mejor forma en el Sudamericano de septiembre. “El principal objetivo como grupo, dejando de lado los resultados, siempre fue conocernos como jugadoras, individual y colectivamente”, detalló Vega. “Somos un grupo nuevo, que todavía debe afianzar algunas cosas dentro de la cancha. Crecimos mucho como equipo; ideal para lo que se viene en el Sudamericano porque el nivel será muy alto”, aseguró.