“Fue difícil insertarse, pero lo logramos”

Resultaría muy válida una analogía entre lo que es el presente del multimedios “Suena a Campo”y el desarrollo de cualquier cultivo que llega a su máxima expresión: no sin temores y sin tropiezos, pero con esfuerzo y con sacrificios, se puede disfrutar de lo cosechado.

Gabriela Medina, la “madre” de aquella “criatura”, lleva 22 años de radio en Tucumán. Casi la mitad de esa vida le había dedicado a una temática que nada tenía que ver con el agro: “Durante 10 años hice un programa de rock; una vez me escuchó Alberto Ponce de León, y me dijo que dejara de perder el tiempo con el rock, que yo debía dedicarme al rubro agropecuario. Yo tenía miedo, porque no conocía ese ámbito, pero me dijo que no me preocupe, que él me iba a ayudar. Y entonces me animé”, contó Gabriela, que es licenciada en comunicación y que hizo un posgrado en Periodimo Agropecuario en la Universidad de Buenos Aires.

En aquellos inicios recibió ayuda de estudiantes de la carrera de Agronomía y del ex periodista de LA GACETA Rural Daniel Vaca. Y de a poco, el programa de radio se empezó a consolidar y a crecer.

Gabriela, entonces, fue por más. “Decidimos agrandarnos y pasar a la televisión. Me asocié con Lucía Franchini y, luego, con Sofía Palacios. Y entonces el multimedio empezó a crecer”, señaló. Agregó que trascendió Tucumán, y que llega a toda la región norte. “Contamos con el apoyo de prestigiosas instituciones públicas -nacionales y provinciales- y privadas”, afirmó.

El camino no le resultó, sin embargo, sencillo. “Como mujeres, fue difícil introducirnos en el mundo agropecuario, que aún sigue siendo un sector bastante machista. Lo logramos, pero al principio nos veían con caras raras, costó bastante”, reconoció Gabriela. Precisó que siempre se manejaron con profesionalismo y con respeto; y que siempre pidieron lo mismo.

“Suena a Campo” es un multimedios manejado por un equipo integrado por muchas mujeres. Hacen un ciclo diario por LV12 (a las 14), tienen cuentas en todas las redes sociales -LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify-, una base de datos en WhatsApp de más de 4.000 contactos del rubro y hacen la comunicación a varias empresas agropecuarias. “El multimedio cada día crece más, está muy bien”, dijo. Descree que algo hubiese sido distinto si hubiera sido hombre. “Todo tiene un toque femenino; muy estético, muy cuidado el trabajo en lo visual y en lo textual. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado”, afirmó.