Córdoba: una adolescente atropellada en diciembre sufrió una segunda amputación

Una adolescente que había sufrido la amputación parcial de una de sus piernas luego de haber sido atropellada en diciembre del año pasado en el centro de la ciudad de Córdoba volvió a pasar por el quirófano.

“Estoy con tratamiento psicológico. Cuando me amputaron la primera vez pensé que ya se había terminado, pero a los dos meses me vuelven a decir que había que amputar por arriba de la rodilla, y fue como volver a empezar”, contó Milagros.

“Ahora estoy en el último año del colegio y lo tuve que dejar, porque no puedo ir así y no me daban la posibilidad de terminarlo desde casa. Lo tuve que dejar, después lo voy a terminar en un acelerado. Cambió totalmente mi vida, es algo que nunca hubiera esperado. A mí me cagaron la vida”, lamentó Milagros.

Sobre el momento del siniestro del que fue víctima, recordó que se encontraba con amigas en Humberto Primo y General Paz, en la ciudad de Córdoba. “Los jugadores de básquet de Instituto se habían frenado. Ninguna les dio bola y se quedaron insistiendo. En ese momento vino el otro auto que, por esquivarlos, me choca a mí”, contó Milagros.

El conductor del Peugeot 207 que atropelló a la adolescente, Walter Alberto Peyretti (58), fue imputado como supuesto autor del delito de lesiones graves culposas agravadas por el uso de vehículo automotor. La misma imputación se dispuso para Gastón Elías, el basquetbolista que conducía la Amarok, y que habría realizado una maniobra de riesgo al frenar.

“Ninguno me llamó ni a mí ni a mis papás para preguntar si necesitábamos algo. Tampoco el hombre que me chocó. Me da bronca, él (por Elías) puede seguir su vida como si nada, y yo voy a tener que tener una prótesis toda mi vida. Él puede hacer su vida normal”, lamentó.