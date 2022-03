Los Pumas: una voz extranjera para reconstruir e instruir

En los 27 días transcurridos entre la renuncia (forzada o no) de Mario Ledesma y la confirmación (no oficial) de su sucesor se barajaron varios nombres, con Gonzalo Quesada como el favorito de la mayoría y el de Felipe Contepomi como el más factible. Sin embargo, el elegido no fue ninguno de los dos: el próximo head coach de Los Pumas será Michael Cheika, otra de las opciones que figuraban como posibles, aunque bastante menos probables. Así lo confirmó La Nación ayer al mediodía, pese a que el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, había asegurado antes que las gerencias de la entidad madre continuaban con el sondeo de candidatos. A pesar de que la noticia tomó estado público rápidamente, no hubo confirmación oficial por parte de la UAR, y probablemente tampoco la haya hasta fin de mes, cuando se produzca la renovación de su Consejo Directivo y asuman las nuevas autoridades.

Los Pumas volverán a tener un entrenador extranjero después de más de dos décadas (el último fue el neozelandés Alex Wyllie, que los dirigió hasta el Mundial 99), dando lugar al reclamo que desde hace tiempo sostiene una parte de la opinión pública rugbística: no alcanza con un asesor externo, rol que ocupara Graham Henry en el ciclo de Santiago Phelan o el propio Cheika durante la era Ledesma; hace falta un head coach, alguien que imponga su estilo de juego, que elija a sus jugadores y que provenga de alguno de esos países donde mejor se juega al rugby.

Cheika claramente cumple con ese perfil: como entrenador en jefe del seleccionado australiano (al que dirigió durante cinco años) alcanzó la final del mundo en 2015, tras vencer a Los Pumas de Daniel Hourcade. Entre sus logros también se cuentan haber conquistado el trono de Europa al ganar la Heineken Cup en 2009 al mando de Leinster y el título de Súper Rugby como entrenador de Waratahs en 2014. Aquí ya contaba con la colaboración de Mario Ledesma, quien desde entonces (y luego en los Wallabies) abrevaría del “método Cheika”.

De hecho, esa es una de las cuestiones que surge ante la elección del australiano: al margen de sus innegables pergaminos, su estilo frontal y autoritario se parece bastante al que erosionó la relación entre Ledesma y el plantel. Precisamente por eso, la opinión pública era unánime en la preferencia hacia Quesada, cuyo perfil es muy distinto. Más allá del evidente retroceso en el juego, Los Pumas lucieron el año pasado como un equipo mentalmente deteriorado, urgido de un motivador nato como el ex apertura, el mismo que los llevó en 2019 a la final del Súper Rugby.

Otra de las grandes cuestiones es, justamente, por qué si hay plata para traer a Cheika (una figura de su talla no es precisamente una ganga) mientras se recortan gastos en muchos otros aspectos, no la hay para traer a Quesada. En principio, el contrato del ex entrenador de Jaguares con Stade Francais contempla una cláusula de salida en caso de ser llamado a Los Pumas. Quizás el motivo venga por otro lado.

La última cuestión será quiénes lo acompañan. En la conferencia de despedida de Ledesma, Rodríguez había asegurado que el sucesor sería dueño de elegir quiénes lo acompañarían. Sin embargo, hay versiones que apuntan a que en su staff contaría con Mauricio Reggiardo (hoy en Francia), Germán Fernández (otro de los que se eran señalados como candidatos a head coach) y el propio Contepomi, quien dejaría su cargo actual como entrenador asistente en Leinster para asumir ese rol en el staff de Cheika a modo de preparación para asumir el mando después del Mundial del año que viene. Sin embargo, por ahora son todas conjeturas. Habrá que seguir esperando hasta que el panorama se aclare un poco más.

PUNTOS DE VISTA

Tenemos entrenadores argentinos a la altura

José Macome

Head coach de Tucumán Rugby y ex jugador del rugby francés

Pienso que en Argentina tenemos entrenadores que dan la talla. Por nombrar algunos, (Gonzalo) Quesada y (Bernardo) Urdaneta eran dos posibilidades muy atrayentes.

Entiendo que el primero tiene un contrato que cumplir en Francia, pero lo de Bernardo no se entiende. Al margen de eso, no tengo nada en contra de traer alguien de afuera. Cheika tuvo procesos exitosos y otro no tanto. Sin ninguna duda está capacitado, pero una cosa es saber de rugby con todas las condiciones dadas y otra es ensamblar un equipo que está repartido por todo el mundo, y en unas pocas semanas.

Además, me parece que adaptarse a la idiosincracia del jugador latino no es fácil. Y cuando le tocó dirigir en Francia, no pudo hacer funcionar al Stade Francais. Pero bueno, hay que ver, cada equipo es un mundo. Y ojalá que esta elección sea lo mejor para nuestros Pumas.

Su llegada me parece oportuna

Alejandro Molinuevo

Ex head coach campeón argentino con Los Naranjas

Considero que es oportuna la llegada de un entrenador extranjero, porque en esta situación era necesaria una persona que viniera fresca a poner en orden las cosas. A dar una mirada más amplia. Y en ese sentido, me parece una gran opción Michael Cheika, que es un tipo con mucha experiencia internacional y que al mismo tiempo conoce el rugby argentino de cerca. Me parece que va a ser respetado dentro del plantel.

Quizás en otro momento no me hubiera parecido tan oportuno, pero considero que ahora sí lo será. Por supuesto, será fundamental sumarle gente nuestra, rodearlo de referentes argentinos que puedan aportarle a su trabajo.

Aparte, ya tuvimos una buena experiencia con Alex Wyllie en su momento, fue todo un salto de calidad. Me parece que Cheika va a significar eso para el seleccionado argentino, rodeado de muchos entrenadores locales que van a capitalizar su conocimiento y continuar una línea de trabajo.

Ojalá Cheika sea realmente el head coach

Juan Carlos López

Ex entrenador del Seleccionado tucumano

Cheika me parece buenísimo como entrenador, no sé por qué no metió más mano cuando estaba como asesor del infeliz de (Mario) Ledesma. De todas maneras, todavía no lo tengo muy claro: según entiendo, lo acompañará (Felipe) Contepomi para que después del Mundial agarre él como head coach. Si es así, me gustaría saber si Cheika realmente será el head coach o una figura puesta así nomás por la UAR para que no les hagan problema por designar a Contepomi. Porque mucha gente se quejó de que lo quisieran poner como head coach a Contepomi, que es más soberbio todavía que Ledesma.

Además, se supone que si Cheika es el head coach, ¿no debería ser él quien elija a quienes lo van a acompañar? Hay tantos tipos muy buenos y que él conoce. No sé, para mí hay algo raro, le desconfío a los de la UAR.