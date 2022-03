“El juez desestimó la denuncia; Vitar no fue sobreseído”

La tensión entre el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, y el ex diputado nacional, José Vitar, no tiene tregua. Ambos abrieron una primera instancia de enfrentamiento cuando el político pidió a la Justicia Federal que investigara si era irregular el sistema de entrega de obras que hacía la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT). En esa oportunidad, señaló que le habían acercado quejas de empresarios porque los favorecidos por las licitaciones en las obras de la SAT no eran los que habían hecho las mejores ofertas.

Aquel planteo siguió dos caminos: uno por acción, que recibió el fiscal federal Carlos Brito, quien sigue investigando lo que pidió Vitar, y otro, que llegó a la Justicia provincial por iniciativa del ingeniero Garber, quien se sintió injuriado por aquel pedido del ex legislador nacional.

El domingo, Vitar comentó a LA GACETA que había quedado eximido de responsabilidades en esta última cuestión iniciada por Garber. Ayer fue el ingeniero el que aclaró a este diario que “Vitar no fue sobreseído de la causa, sino que el juez del Colegio de Jueces, Alejandro Tomas, procedió a desestimar la denuncia sin perjuicio de los eventuales reclamos civiles que el interesado pudiere promover en aras de garantizar los derechos que considera violados…”

Garber, además, indicó que él había interpuesto un recurso de impugnación al que el juez del Tribunal respectivo no lo hizo lugar. “Por lo tanto, Vitar no fue ni absuelto ni sobreseído”, insistió el titular de la Cámara de la Construcción. Por último, agregó que respecto de la causa que se tramita en la Justicia Federal él nunca fue notificado de nada.

A juzgar por las diferentes reacciones, la tensión entre el dirigente político y el empresario no cede, pese a algunas decisiones judiciales.