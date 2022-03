Se suman más reclamos por seguridad en el campo

“A estas alturas, es cotidiano y nos estamos acostumbrando a los videos que se hacen virales sobre asaltos y robos en nuestra querida provincia. No estamos a salvo de hechos de inseguridad en absolutamente ningún lugar, los que somos padres vivimos momentos de zozobra hasta que nuestros hijos vuelven al hogar”, se pudo leer en el documento que firmaron los referentes de la Asociación de Productores y Ganaderos del Norte (Apronor). Esta es la tercera entidad que representa a los productores de la provincia que solicita al Gobierno que tome medidas para frenar los hechos de inseguridad que se registran en la zona rural de la provincia.

Los ruralistas, a través de un comunicado de prensa, agregaron: “en nuestro caso trabajamos en el ámbito rural, no es común que tengamos la oportunidad de filmar a los delincuentes y que se viralicen nuestras desgracias, pero es muy importante que todos los tucumanos sepan que el delito no solo se circunscribe a nuestra capital o ciudades más importantes”.

“El campo tucumano está viviendo una ola de inseguridad sin precedentes, a los tradicionales robos de animales se suman productos fitosanitarios, maquinaria, elementos de taller, alambrados y un interminable etcétera. Nos visitan a cualquier hora, principalmente de noche, rompen cercos olímpicos, candados, puertas, ingresan a casas o galpones por igual, en algunos casos fuertemente armados, ya sea en establecimientos con caseros o serenos y hasta con los mismos agricultores dentro de sus casas”, agregaron.

Los dirigentes de Apronor también comunicaron que “todos estos hechos son de conocimiento público, nuestras autoridades saben lo que está pasando en la provincia, recurrimos a los organismos de seguridad y si bien nos atienden, no hay respuestas concretas”. “La Justicia merece un párrafo aparte con su eterna puerta giratoria. Parece que a nuestros funcionarios y políticos de los distintos partidos no les interesa. Tucumán pasó a ser, desde hace mucho tiempo, un lugar invivible, ya no es ningún jardín”, añadieron.

En el último párrafo del documento agregaron: “Como ciudadanos exigimos respuestas, basta de discursos y mentiras. Ya tuvimos una desgracia en el campo y nos arrebataron la vida de José ‘Pepito’ Porcel, marido, padre, abuelo y vecino ejemplar. ¿Cuántos ‘Pepitos’ más tenemos que perder? Señores no nos podemos acostumbrar a esto, no hay futuro así y por sobre todas las cosas qué provincia le estamos dejando a nuestros hijos”.

Los otros reclamos

El viernes, en el ministerio de la Producción se realizó un encuentro para tocar uno de los tantos temas que genera preocupación entre los ruralistas: el de las usurpaciones. Estuvieron presentes el ministro del área Álvaro Simón Padrós, el de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán Sebastián Murga y el encargado de Delitos Rurales de la entidad, José Leal. No estuvieron presentes representantes del Ministerio Público Fiscal.

“En diciembre pasado hubo un encuentro en donde se decidió priorizar este problema, lo que no quiere decir que no existan otros, donde se acordó hacer otro encuentro, que se terminó concretando el viernes”, explicó Leal. “Se habló de los cuatro tipos de usurpaciones que hemos detectado, entre los que se encuentra la ocupación de espacios públicas que atentan contra la normal circulación de los productores y la población en general, ya que se instalan a la orilla de un camino, una vía férrea y los canales”, destacó.

“Quedamos que en tres semanas estará conformada una mesa de trabajo. El análisis del problema está hecho, ahora hay que trabajar para encontrar las soluciones. Llevamos propuestas porque no nos limitamos sólo a preocuparnos. Somos optimistas de que la justicia también se sume porque es fundamental para que ayude a la resolución de los casos”, añadió.

Leal destacó la predisposición de los funcionarios en recibirlos o atender los problemas que se le presentan. “Pero esos inconvenientes no se terminan de solucionar que es lo que buscamos. La Sociedad Rural apunta a que se resuelvan los casos y que no se registren otros y para ellos es fundamental la prevención”, comentó. “La situación de la inseguridad es grave nos estamos ocupando de lo que sucede en el ámbito de la ruralidad, no sólo en los productores, sino también en los pobladores. Estamos asistiendo a todas las personas que requieran de nuestra ayuda, sin importar si son o no afiliados”, finalizó Leal.

Puntos claves

En menos de una semana pidieron que se tomen medidas la Sociedad Rural, Apronor y el Foro de Seguridad Rural Argentino.

Además de reclamar por la inseguridad, los productores dijeron que los delincuentes actúan con un alto nivel de violencia.

Los ruralistas informaron que sufren robos de sus producciones, de maquinarias y agroquímicos.