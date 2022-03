La provincia es una zona liberada, según la dirigencia de Apronor

Las autoridades de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) no tienen dudas: la provincia entera es una zona liberada, por parte de los responsables de brindar seguridad. Así lo expresaron, con contundencia, por medio de un comunicado.

Los dirigentes de la entidad ruralistas señalan en el texto que a los ciudadanos de Tucumán ya están habituados a mirar en sus celulares videos que dan cuenta de hechos delictivos. "A estas alturas es cotidiano; y nos estamos acostumbrando a los videos que se hacen virales sobre asaltos y robos en nuestra querida provincia. No estamos a salvo de hechos de inseguridad en absolutamente ningún lugar, los que somos padres vivimos momentos de zozobra hasta que nuestros hijos vuelven al hogar", señalan las autoridades de Apronor.

Distinguen, sin embargo, una situación que se da principalmente en el campo. "En el ámbito rural no es común que tengamos la oportunidad de filmar a los delincuentes y que se viralicen nuestras desgracias, pero es muy importante que todos sepan que el delito no se circunscribe a nuestra capital o a las ciudades más importantes. El campo tucumano está viviendo una ola de inseguridad sin precedentes", afirman.

Destacan que no solo se trata del delito más conocido, que tiene que ver con el robo de animales. "A estos se suman robos de productos fitosanitarios, de maquinaria, de elementos de taller, de alambrados y de un interminable etcétera", enumeran.

Además, señalan que, en ese ámbito, los ladrones actúan a cualquier hora; aunque admiten que los episodios de inseguridad se dan mayormente durante la noche. "Rompen cercos, candados, puertas; ingresan a casas o a galpones por igual. En algunos casos llegan fuertemente armados a establecimientos con caseros o serenos y hasta con los mismos agricultores dentro de sus casas", señalan los dirigentes de Apronor, entidad presidida por Augusto Battig.

Agregan que las autoridades de la provincia conocen de todos estos delitos. "Recurrimos a los organismos de seguridad; y si bien nos atienden no hay respuestas concretas. La Justicia merece un párrafo aparte con su eterna puerta giratoria.

Parece que a nuestros funcionarios y políticos de los distintos partidos no les interesa. Tucumán paso a ser, desde hace mucho tiempo, un lugar invivible, ya no es ningún jardín", lamentan.

Cierran el comunicado con un llamado hacia los responsables de brindar seguridad en la provincia. "Exigimos respuestas, basta de discursos y mentiras. Ya tuvimos una desgracia en el campo y nos arrebataron la vida de José 'Pepito' Porcel, marido, padre, abuelo y vecino ejemplar. ¿Cuántos 'Pepitos' más tenemos que perder? No nos podemos acostumbrar a esto. No hay futuro así. Y por sobre todas las cosas, ¿qué provincia le estamos dejando a nuestros hijos?", cuestionan los ruralistas de Apronor.