“Rusia se ha despedido del mundo civilizado”

“La Rusia de Putin se ha despedido del mundo civilizado”, dijo, enfáticamente, el embajador alemán Ulrich Sante en su visita LA GACETA. El diplomático defiende con contundencia los valores de la democracia y del multilateralismo frente a la compleja situación que se ha generado con la invasión de Rusia a Ucrania, y opina que es importantísima la reacción de unidad con que el mundo ha rechazado el ataque ruso.

Sante se encuentra en Tucumán como parte de una visita por el NOA, y pone el acento en la importancia del crecimiento de las relaciones entre Alemania y Argentina (establecidas desde 1857, destaca), para lo cual plantea que, más allá del acuerdo de Argentina con el FMI, una oportunidad de desarrollo bilateral importante “es lo que nosotros llamamos el Foro Futuro. Es decir, una plataforma donde cualquier actividad que promueva las relaciones -en particular económicas entre Alemania y Argentina puedan expresarse. Futuro, es decir que queremos elegir sectores donde Argentina no tiene una economía tan desarrollada, o la tiene pero el mundo aún no lo sabe porque el marketing no está a la altura necesaria”. En este sentido, Sante habló de cooperación en transformación industrial, cambio energético y educación.

El multilateralismo

La emergencia del ataque ruso ocupó buena parte de las definiciones del embajador, que sintetiza que el mundo está cambiando. “Lo más visible es que vemos poderes que piensan que no es el multilateralismo el que debería gobernar las relaciones entre los países, sino zonas de influencia, y ese cambio de la política internacional, con Rusia siendo uno de los exponentes más agresivos y violentos, nos muestra que tenemos que cuidarnos los países que no tienen este poder, que tenemos que defender las relaciones internacionales basadas en reglas y tenemos que defender la democracia, las instituciones internacionales”.

Agregó que “la palabra multilateralismo no es una función matemática, sino un paquete completo de valores y principios. Por eso que nos da mucha alegría que Argentina forme parte de la alianza para promover el multilateralismo fundado por Alemania y Francia hace algunos años. Nosotros queremos asegurar que no caigamos en la trampa de una geopolítica donde los países de poder digan a los que no tienen este poder adónde hay que caminar”.

Con respecto a guerra, dijo que “la Rusia de Putin se ha despedido del mundo civilizado. Lo importante es que el resto del mundo, incluido Argentina, analice bien las consecuencias de lo que está pasando en Europa, porque no sólo es un ataque contra un Estado soberano sino también contra la democracia, contra nuestra forma de vivir. No sé en qué momento Putin ha decidido luchar por zonas de influencia, pero alguien que vota por zonas de influencia muestra debilidad”. Concluyó que “el resto del mundo se ha unido en una forma antes no vista: hay que analizar solamente los resultados de los votos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y de la Asamblea General de la ONU. Es una señal de que el mundo ha dicho no; la línea roja se traspasó, la respuesta ha sido unida y contundente”.

Trabajo en el campo

Sante puso énfasis en los vínculos entre Argentina y Alemania. Ha visitado los lugares donde se instalaron ellos -en Tucumán hay unas 200 familias- y sus descendientes: Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. “He visto que esos alemanes se han integrado completamente en su lugar y contribuyen de forma intensa -y muy alemana, con una disciplina de trabajo- al bienestar de su zona y también del país. No estoy hablando solamente de (la yerba) Playadito, un producto de la colonia Liebig -la marca más conocida de Argentina, me han dicho-, sino que es interesante que los alemanes que vinieron no han elegido las ciudades para encontrar su nuevo centro, sino el campo. Entonces, no hay tantos alemanes que forman parte de diputados y senadores, sino que han elegido el trabajo. Me da un poco de alegría y también orgullo que contribuyen desde el campo al bienestar del país”.

Cambios para el futuro

En cuanto a las oportunidades existentes para la relación bilateral, dijo que “como vemos que las condiciones económicas financieras de Argentina son desafiantes, aparte de los asuntos del FMI (finalmente parece que Argentina va a firmar el acuerdo con el Fondo y eso va a abrir las puertas para que se reintegre más fácilmente con el mundo) nosotros ofrecemos lo que llamamos el Foro Futuro”.

Explicó que este foro tiene dos pilares. “Uno es la transformación industrial -industria 4.0, el mundo de los conocimientos, inteligencia artificial, internet de las cosas-; el otro pilar es el cambio energético. En este buscamos un entendimiento común de lo que tenemos que hacer en el cambio climático, en el área de la explotación de energía, en el uso y la cultura para producir y utilizar la energía. Y como tema principal es cómo podemos avanzar para crear una industria de hidrógeno verde”. En ese sentido, “estamos trabajando en un memorándum de entendimiento”.

Con respecto a la transformación industrial, explicó que tiene subpilares. “El primero es la formación profesional dual. Pensamos que el mundo digital va a ser exitoso si explotamos el potencial que tienen los jóvenes”. En Alemania “la formación técnica no forma parte de la secundaria, sino que después del bachillerato se puede tomar el camino hacia la universidad o hacia la formación técnica -describió-. La formación profesional dual son dos años -tratan 335 profesiones certificadas, desde la peluquera hasta el técnico espacial- pero esta formación se realiza no en un colegio estatal, sino en un colegio que se financia y organiza a través del sistema de Cámaras de Comercio e industria. Ellos son los que escriben las currículas y los que determinan las necesidades”. Y añadió: “mientras el Estado tiene sus ideas, son las empresas las que saben qué necesitan para poder ser competitivas en el mundo”. Dijo que “las empresas toman a los jóvenes en aprendizaje”. Al final de dos años hay una evaluación. Calcula que el 85% de los jóvenes quedan en las empresas. “Se ofrece este sistema también para Argentina. Para nosotros el Estado es el peor emprendedor. La decisión es que mejor sea emprendedor el empresario, que ve el cambio global, el cambio de sistema”.

Sante dijo que este sistema ya se está implementando en la provincia de Buenos Aires. “Forman parte las empresas alemanas Siemens o Mercedes y las escuelas alemanas. Y se ha decidido formar un grupo de 10 empresas argentinas y 10 alemanas para promover. Hacerlo a través de intercambio político probablemente va a tomar más tiempo, entonces la respuesta positiva de compañías como Arco o Mercado Libre ha mostrado que el interés es grande”.

Vinculación de startups

El segundo pilar de la transformación industrial “es vincular de forma organizada el ámbito de startups en Argentina y Alemania. Tenemos una entidad llamada German Accelerator y el deseo nuestro es que esta organización se instale en Buenos Aires para que nuestras empresas puedan presentarse acá y para que las argentinas digitales puedan presentarse en el mundo”.

“Para nosotros las relaciones bilaterales realmente son bilaterales. Ambos nos necesitamos y como la situación económica y financiera de Argentina no está por ahora a la altura necesaria, queremos invertir en el país para que Argentina en un futuro pueda reintegrarse sin restricciones de importación o cepos en la economía internacional”.

Por último, dice que “estamos luchando para que la Feria de Hannover (Hannover Messe), la feria industrial más poderosa e importante en el mundo, se lleve a cabo en Argentina. Es una feria que presenta dos brazos: uno educativo, que ayuda a las Pymes en el camino hacia la digitalización y la automatización de procesos, y un brazo práctico, que es la posibilidad de que Alemania y los demás países puedan presentar lo que tienen para automatizar los procesos y aumentar la productividad. La fecha que estamos pensando en marzo 2023 pero falta la última palabra de la feria”.