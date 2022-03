Corredores humanitarios: Rusia les da seis horas a los civiles para huir de Mariupol

Rusia ha anunciado un alto el fuego de seis horas para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaja. El cese temporal de los ataques es desde las 11 de la mañana de esas ciudades, unas cinco horas menos en la Argentina.

La evacuación se llevará a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad de Mariupol y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señalaron las autoridades locales en su canal de Telegram. Incluso, les pidieron a los conductores particulares que lleven en sus coches el mayor número posible de personas.

JAMAS PENSANDO. Kiev, la capital de Ucrania, muestra los signos devastadores de la guerra por la invasión de Rusia. REUTERS

Mariupol está situada a orillas del mar de Azov y cuenta con cerca 450.000 habitantes. "Queridos vecinos: a partir de hoy comienza la evacuación. No es una decisión fácil. Pero como siempre he dicho, Mariupol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariupol son sus habitantes; nosotros", señaló el intendente de la esa localidad, Vadim Boichenko, en un mensaje a los residentes.

Luego explicó que la tarea de los gobernantes es proteger a la población y cuando la ciudad "se encuentra bajo el fuego inmisericorde de los ocupantes" no habrá otra decisión que darles la oportunidad de irse, tal cual está sucediendo.

EFECTO DE LOS ATAQUES RUSOS. La ciudad ucraniana de Mariupol no tiene agua, calefacción ni electricidad y se está quedando sin alimentos. LA GACETA

El control de este municipio reviste un carácter estratégico para Rusia, porque le permitiría garantizarse una continuidad territorial entre sus fuerzas llegadas desde la península de Crimea y aquellas de los territorios separatistas prorrusos del Donbás ucraniano, destacó el diario El Mundo, de España.

Rusia y Ucrania habían acordado abrir corredores humanitarios en la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron sus respectivas delegaciones el jueves en territorio bielorruso y declarar un alto el fuego temporal en esos lugares para permitirlo.