Vuelta a clases: en Yerba Buena hubo alegría tanto de padres como de chicos

Con algunas excepciones debido al contexto sanitario, la “normalidad” comienza a predominar en el inicio de clases de las distintas primarias y secundarias. En Yerba Buena, por amplia mayoría, los padres encuestados por LA GACETA vieron con buenos ojos la vuelta a la presencialidad escolar.

“Lo mejor que hicieron fue decidir que vuelvan las clases. En la casa los chicos no estaban aprendiendo por la web. Aparte no todos tenían computadoras o celulares para poder seguir las lecciones”, opinó Romina Flores, mamá de un alumno de la escuela Thames. “Estoy totalmente a favor de que vuelvan las clases presenciales y mi hijo está muy contento porque se terminó la burbuja y volvió a encontrarse con todos sus compañeros. Es cierto que la pandemia no terminó, pero ya todos estamos vacunados. Además en casa les enseñamos a los chicos sobre los cuidados, sobre no compartir vasos e higienizar todo con alcohol”, agregó en la puerta de la institución. Su hijo ya estaba adentro disfrutando del recreo que precede al primer timbre del día.

Adriana Soria, sin embargo, discrepó con la idea de que se haya “vuelto a la normalidad”. “Todavía se están tomando los cuidados necesarios. Al punto de que no nos dejaron pasar a los papás que queríamos ver el acto de apertura. Es una pena para muchos, porque el primer día de escuela de un niño (ingresante) es especial para nosotros y además algunos nenes están llorando porque es la primera vez que los dejarán solos”, manifestó, con cierta molestia por no haber podido acompañar a su hija hasta el aula.

“Mientras se tomen las medidas prefiero que vengan todos juntos a clases. De todas formas sí queda esa preocupación por el fin de la burbuja, porque los abuelos son grandes y aumenta el riesgo para ellos sobre todo”, analizó Marcela Quiroga, que estaba junto con su madre en la entrada a la escuela.

Los cuidados

La directora de la Thames, Claudia Burgos, sintetizó que “hay un protocolo en vigencia y lo estamos aplicando: el ingreso a las aulas es con barbijos y lavándose las manos con alcohol; hay distanciamiento y las salas están siempre con ventanas abiertas para que estén ventiladas”. Además explicó que se analiza que todas las aulas cuenten con escritorios individuales.

El primer acto del año contó con el tradicional desfile de abanderados y con la oración del día. Los docentes además les dieron la bienvenida a los pequeños.

Vuelven las actividades

Un par de cuadras hacia el sur, en el colegio El Salvador, el acto concluía casi en simultáneo.

“Queríamos que este año el recibimiento fuera más distendido. Invitamos a los papás de los abanderados, de los ingresantes y de los chicos de segundo grado, que el año pasado no tuvieron la posibilidad de vivir ‘el primer día’. No formalizamos tanto el acto este año sino que tratamos que fuera más entretenido y vinculado al área pastoral”, destacó la directora Claudia Leiva.

“Siento que hubo mucho acompañamiento de los papás. Los noté muy contentos de que vuelvan las clases”, dijo en entrevista con LA GACETA. “Se terminó la burbuja y desde el año pasado se aplica un protocolo de bioseguridad. Se instruye a los chicos sobre los cuidados, la utilización de los sanitizantes y sobre el buen uso de los baños. Además a los papás se les recordó en la última reunión que hay que reforzar todas estas cuestiones en la casa. Incluso hay que agregar que ya casi todos los niños están vacunados. No se obligó a nadie, se les avisó a los padres y fueron muy pocos los que prefirieron no vacunar a sus chicos”, añadió.

Por último destacó los planes que tiene el colegio para este año: “planteamos que queremos volver a utilizar el campo de deportes, volver a las salidas recreativas como el paseo a la reserva fitozoológica, los campamentos y los viajes de estudio. Esto puso muy contentos a los padres y a los chicos”.