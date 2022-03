Luis Juez criticó a los legisladores del PRO por abandonar el recinto durante el discurso de Alberto Fernández

Luego de la decisión de legisladores del PRO de abandonar el Congreso de la Nación durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández, el senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez cuestionó la decisión.

"Tenes que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuando me quedo, cuando me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo", afirmó Juez durante una entrevista en Radio Con Vos.

Los senadores y diputados del PRO se retiraron luego que el Presidente se refirió al préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri. "Los argentinos tienen el derecho de saber cómo fueron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino", sostuvo Fernández.

El parlamentario cordobés explicó que se quedó en su banca, pese a no compartir el mensaje del mandatario, ya que su responsabilidad era permanecer ahí.

"No te ofende quien quiere, sino quien puede. A mí no me va a ofender Alberto porque no tengo nada que ver", añadió.

Por último, Juez rechazó las palabras del jefe de Estado. "No me gusta, no lo acompaño, no lo voto, pero es mi presidente, porque es el presidente de todos los argentinos", concluyó.