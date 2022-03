Se separó de su novio y le pide a la Justicia la tenencia de sus tres gatos

ROSARIO, SANTA FE.- Una mujer acudió a la Justicia después de separarse. Tras más de quince años de convivencia puso punto final a su relación con un hombre y pidió tener la tenencia de los tres gatos que habían adoptado.

No tuvieron hijos, pero compartían la crianza y el cuidado de estas mascotas. Al separarse, se fue de la casa y estas quedaron con su ex pareja. Según explicó, el hombre no le permitía ir ver a sus gatos, de los cuales ella se encargaba de alimentar, llevarlos al veterinario y darle cariño y cuidados.

Según detalla el diario La Capital, las abogadas Marisa Wittmann y Natalia Suárez asesoraron a la mujer y plantearon un régimen de cuidado y compañía al entender que durante esos años constituyeron "una familia interespecie". De esta manera, buscan que se los comience a considerar a las mascotas como “seres sintientes”.

En diálogo con La Capital, Wittmann explicó que su clienta no podía ver a las mascotas tras la separación, que se dio tras "una acción de violencia familiar". "En ese marco se solicita poder visitar a las mascotas o retirarlas del domicilio y tenerlas a su cuidado de viernes a domingo, lunes", detalló. Finalmente el juzgado dio lugar a la acción, recibió el argumento de la familia interespecie y fijó una audiencia que tuvo lugar el jueves pasado. En la misma, el demandado ofreció la entrega de las tres mascotas.

"Lo novedoso es que un Colegiado de Familia haya recepcionado un reclamo que tiene que ver con el cuidado o contacto de una familia interespecie cuando se separa", explicó la abogada.