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La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La ampliación de la avenida suma carriles y mejora la circulación en un tramo clave de Yerba Buena. Sin embargo, no soluciona los inconvenientes como el estacionamiento, la falta de veredas y la necesidad de semáforos. Qué dicen las autoridades.

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 8 Hs

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