La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver
La ampliación de la avenida suma carriles y mejora la circulación en un tramo clave de Yerba Buena. Sin embargo, no soluciona los inconvenientes como el estacionamiento, la falta de veredas y la necesidad de semáforos. Qué dicen las autoridades.
La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
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