Yudo: en guardia por el oro

“Lo único que sé es que tengo que subir al tatami y traer el oro a casa”, contó con firmeza Francisco González. El yudoca está convencido, pese a que no conoce a ninguno de los rivales que enfrentará en los Juegos Suramericanos de la Juventud. González será uno de los integrantes de la delegación argentina que competirá en la tercera edición del evento multidisciplinario, que se realizará del 28 de abril al 8 de mayo en Rosario.

Lo que sí conoce el yudoca de 15 años es que sus rivales serán los mejores de América del Sur y Centroamérica. La competencia es administrada por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y surgió con una finalidad similar a la de los Juegos Olímpicos de la Juventud: que el ingreso a los máximos niveles de alto rendimiento sea progresivo y no de golpe para los deportistas. En este caso, la versión de los Juegos Suramericanos precede a la de los Odesur propiamente dicha. “No se cómo explicar lo que siento”, reconoció el yudoca. Formar parte de la selección argentina no es nuevo para él, está en el equipo desde los 11 años, pero sí, el hecho de competir en la novel prueba. “Es una emoción”, atinó a catalogar.

Alegría, orgullo, satisfacción, de todo un poco es lo que después pudo describir. “A mi hermano le llegó la noticia de que quedé clasificado. Significa mucho para mí porque lo vengo buscando desde hace tiempo con mi sensei”, explicó el alumno del Instituto Decroly. Quién lo guía desde el costado del tatami es, precisamente, Víctor, su hermano, ganador del premio LA GACETA en yudo hace cuatro años y también atleta de la Selección. “Estoy muy agradecido con él y con todas las personas de mi dojo que me ayudaron. No se cómo explicar mi felicidad”, remarcó González.

El representante de la Federación Tucumana competirá en el predio de La Rural rosarina, el escenario que más deportes tendrá. El pabellón B tendrá montado el tatami en el que González, en la categoría menos de 100 kilos, intentará traer esa medalla de oro que tanto anhela. Además de “El Panchex” (como lo apodan), el equipo nacional de yudo está formado por Guadalupe Rojas, de Catamarca; los cordobeses Valentina Alamo y Esteban Barrionuevo, Martina Szarapo de Tierra del Fuego, Galo Villavicencio de Formosa y Federico Pérez de Santa Fe. Las pruebas en la rama masculina serán menos de 55 kilos, menos de 66 y menos 81; mientras que las damas competirán en menos de 44, menos de 52, menos de 63 y menos de 78.

“Mi preparación hasta el día de los Juegos seguirá igual: entrenarme tres veces por día y no descansar ni un segundo hasta llegar al objetivo”, sostuvo González.