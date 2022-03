El costoso autoregalo que eligió Santi Maratea tras la campaña para Corrientes

Santi Maratea anunció que “pasará la gorra” para hacerse un autoregalo luego de la colecta que hizo para parar los incendios en Corrientes en la que recaudó casi 200 mil pesos.

Esto es algo que implementó el influencer desde su primera ayuda social, en la que se hace un pequeño presente luego de estrés de estar al frente de una de estas campañas.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, reconoció.



Maratea aseguró que a él solo le interesa ayudar y tras mover el dinero para comprar lo que necesitaba cada cuartel de bomberos mostró el recibo en sus redes. Ahora anunció que a cambio pedirá una de las prendas de la colección conjunta que presentó Adidas con Gucci.