A sus 78 años, Chiche Gelblung viaja a Ucrania para cubrir la guerra: “No tengo miedo de morir"

A sus 78 años, y tras haber superado un severo cuadro de neumonía en 2020, el periodista Chiche Gelblung anunció que viajará a Ucrania para cubrir la guerra con Rusia. "No tengo miedo a morir", confesó en una entrevista con su colega, Cristina Pérez.

“Me estoy yendo en este momento...Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos...Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, anunció en el programa "Cristina sin vueltas" por Radio Rivadavia.

Consultado acerca de la opinión de su familia sobre su arriesgado viaje, Chiche respondió que tiene experiencia en la cobertura de conflictos bélicos y que lo entienden. De hecho, recordó que su momento de mayor miedo fue en Vietman. "Estuve en la caída de Saigón, un 24 de abril, y hasta el 30 de abril no pude parar en un hotel porque estábamos pasando por Camboya. Y cuando termina esa historia, me acuerdo que estaba en Tailandia, lloré 24 horas seguidas. Porque no había tenido tiempo ni de procesar, después te agarra el stress post-traumático", contó.

En 2020, el reconocido periodista estuvo internado en la clínica Los Arcos de Buenos Aires con un cuadro severo de sepsis y neumonía. Días después de recibir el alta, volvió a la televisión y ahora se prepara para uno de los más grandes desafíos de su carrera.