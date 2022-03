FMI, economía y empleo, ejes del discurso presidencial

Hoy se realizará, como cada 1 de marzo, la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde el presidente Alberto Fernández dará un discurso de “rendición de cuentas” sobre lo hecho en 2021 y dirá cuáles son las propuestas de su Gobierno de cara a este año.

En este sentido, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento económico con distribución y empleo genuino serán los ejes centrales de las palabras que enunciará el mandatario, según adelantó a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

La funcionaria también explicó que el presidente Fernández volverá a referirse en su discurso a la crisis desatada tras la invasión Rusia sobre Ucrania, renovará su pedido de “diálogo y respeto a la soberanía” y reafirmará que sólo la “integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas a los conflictos”.

De acuerdo con la portavoz, el discurso final se está terminando de trabajar con base en el “mecanismo por el cual cada ministerio pone a disposición del núcleo central del presidente y quienes escriben sus discursos cuáles son las líneas centrales que van a llevar adelante y cuáles son las que concretaron el año pasado”.

El encargado de la recolección de datos fue el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, mientras que el borrador del discurso está a cargo del asesor presidencial, Alejandro Grimson.

“Es sin duda un 1 de marzo particular porque es con la pandemia empezando a quedarse un poco más atrás. No vamos a decir que está terminada hasta que no estemos seguros de que no haya nuevas olas y nuevas posibilidades de contagio, pero sí sin duda lo más fuerte ha quedado atrás”, dijo Cerruti.

“Así que es un momento para pensar lo que no se pudo hacer porque hubo una prioridad en la pandemia”, afirmó la funcionaria.