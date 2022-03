Atletas solidarios

“Mi idea y la de todo el grupo que colabora conmigo es demostrarle a los chicos que a través del estudio y del deporte pueden escaparse de los malos hábitos”, cuenta Luis Cuellar, creador de la escuela de atletismo “Los Salvajes”, que fue creada en el barrio Ampliación Soldado Tucumano Costanera Sur, de Banda del Río Salí, y que actualmente también funciona en el autódromo del Parque 9 de Julio.

Mañana se iniciará el ciclo lectivo en toda la provincia y es por eso que Cuellar comenzó una colecta de útiles escolares con el objetivo de ayudar a los más de 50 niños, de entre 2 y 12 años, que concurren a practicar atletismo. “Siempre les digo a los chicos que sólo la escuela los hará ser alguien en la vida. Queremos que los chicos puedan comenzar el año con todo lo necesario para estudiar en la escuela Tiburcio Padilla. Necesitamos la colaboración de todos”, expresó el profesor de Educación Física.

PRIMERAS DONACIONES. Una niña llevó al autódromo carpetas y zapatillas que fueron recibidas por Luis y por Julieta.

“Los Salvajes” nació en 2015 y además de ser una escuela de atletismo, actualmente también es un merendero. “Mi mamá me prestó el garage de su casa y ahí es donde después de cada entrenamiento les damos el desayuno o la merienda a los chicos. Con los chicos menores de 12 años entrenamos en la cancha de fútbol que está a la vera del río Salí y otros días lo hacemos en el pasaje donde vive mi mamá en la Costanera Sur. Los que van a la escuela a la mañana entrenan a la tarde y lo que concurren a estudiar a la tarde, practican a la mañana. Muchos corren descalzo. Tienen sus zapatillas, pero no la quieren usar porque cuentan con un solo par y prefieren cuidarla. Somos un equipo de trabajo, que buscamos hacerle ver a los chicos que hay otra realidad totalmente distinta a la que muestra el barrio. Además queremos que la comunidad sepa que no todo es delincuencia en la Costanera. Hay mucha gente buena, que se gana el pan de cada día con esfuerzo y trabajo”, contó Luis. “Apostando por el estudio y el deporte pueden escaparse de los malos hábitos. Siempre decimos que primero hay que estudiar y después entrenar. Yo nacía y me críe en la Costanera Sur, y nada me impidió estudiar”, agregó.

Luis, que tiene como sus principales pilares en la escuela a Julieta Pérez y a su hermano Francisco Cuellar. “En los próximos días inauguraremos un sector multiespacio, donde funcionará el gimnasio y una sala virtual con seis computadores, una tablet y una impresora. Queremos darle a los chicos todas las facilidades para que puedan entrenar y estudiar”, reveló Julieta. “La solidaridad, el compañerismo, el respeto hacia el otro, y el estudio son los valores que inculcamos en la escuela. El objetivo es que sean buenas personas y que progresen en la vida”, agregó “July”.

“Los chicos que entrenan en la Costanera y que tienen buena conducta, se sacan buenas notas en la escuela y que mostraron progresos en el atletismo, pasan a entrenar en el autódromo, donde se realiza una práctica más intensa”, reveló Luis.

Nicolás Chehin es uno de los 30 atletas “Salvajes” que entrena en el autódromo. Es barbero de profesión y también está en la búsqueda de reunir útiles escolares. “En mi barbería, que funciona en el barrio La Milagrosa, estoy recibiendo donaciones. A los que llevan útiles escolares le cobro el 50% el corte. Además, el próximo domingo vamos a estar al frente del hotel Sheraton, donde cortaré el pelo a cambio de donaciones para los chicos”, dijo “Nico”, que entre sus clientes más conocidos tiene al futbolista Guillermo “Bebé” Acosta.

El sábado, desde las 17 en el autódromo, la escuela “Los Salvajes” organizará la prueba atlética denominada “Carnaval”. “Habrá competencias de hasta 3.000 metros para todas las categorías. El certamen está abierto para todos y ya comprometieron su participación de varias agrupaciones. Ahí también recibiremos las donaciones. El objetivo es que los chicos puedan iniciar de la mejor forma el ciclo lectivo”, dijo el “profe”.

“El nombre de ‘Los Salvajes’ nació por Juan Pablo Juárez. Me decía así cuando yo entrenaba a las órdenes de él. Entonces preferí ponerle ese nombre antes que el mío. Todos nos sentimos identificados. Somos salvajes, pero con un corazón muy solidario”, concluyó Cuellar.

La escuelita comenzó con tres alumnos

La escuela de atletismo “Los Salvajes” nació en 2015. “Primero solo iban tres chicos y de a poco comenzaron a sumarse más. Y la idea de darles la merienda nació por iniciativa de mi mamá, luego de que le conté que los chicos se cansaban mucho. ‘Esos nenes tiene hambre’, me dijo. Y ahí fue que arrancamos dándole el desayuno o la merienda”, recordó.

Las donaciones se reciben en el autódromo

Los interesados en colaborar pueden contactarse con Luis Cuellar a través del Facebook que lleva su nombre o acercar las donaciones al autódromo. “Toda ayuda será bienvenida. Estamos de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 al frente de las tribunas. Si hay gente que quiere donar y no tiene movilidad, nosotros vamos y buscamos las donaciones. Y para eso deben comunicarse a los números 381-6527235 o 381-3364633”, dijo Cuellar.