“Mica” Viciconte explotó contra uno de los conductores de Masterchef

Como todo reality, Masterchef Celebrity se caracteriza, entre varias cosas, por sus conflictos internos que alimentan al propio programa. En ese sentido, Micaela Viciconte nunca está al margen de los problemas que surgen entre participantes, jurados y ahora también, con los conductores.

La pareja del futbolista Fabián Cubero expresó su malestar (que al parecer venía guardando hace rato) con uno de los conductores por la mala pronunciación que hace de su apellido. “Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió anoche en una historia de Instagram.

El destinatario era Roberto Funes Ugarte, uno de los conductores “secundarios” del programa y sus derivados. “Robertito”, cómo es conocido en el mundo del espectáculo, conduce “Viajechef”, el programa que va inmediatamente después de Masterchef y que consiste en una entrevista abordo de un auto al reciente eliminado.

Ayer, el conductor llevó a Paulo Kablan, último eliminado, y volvió a pronunciar mal el apellido de “Mica”. Esta no se aguantó y lo publicó.

El “rival” de la participante de Masterchef en esta oportunidad fue alguien impensado: Roberto Funes Ugarte. “Robertito”, para la mayoría. Al parecer, a la ex Combate le molestó cómo el conductor pronunció su apellido y no dudó en arrobarlo en instagram para hacérselo saber.

Estefanía Berardi reprodujo el descargo de Mica en sus stories: “Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió la mujer de Fabián Cubero. “Volvió” Mica. Con lo que eso implica para todo aquel que se le ponga enfrente, claro.