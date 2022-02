¿Cuáles fueron las sanciones que la FIFA le impuso a Rusia por la invasión a Ucrania?

Debido a la invasión rusa sobre Ucrania la FIFA decidió no quedarse callada. La máxima instancia del fútbol le aplicó una sanción al país euroasiático con una larga cantidad de medidas. Estás no serán removidas hasta que Vladimir Putin frene la guerra y por el momento no se sabe si Rusia podrá jugar en el Mundial que se dispuso para noviembre.

Además de condenar el uso de la fuerza y pedir el reestablecimiento de la paz, la Mesa del Consejo de la entidad siguió las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional en estos casos y determinó, entre otras sanciones, quitarle la localía a Rusia y no permitirle utilizar la bandera ni el himno a su representativo en compromisos internacionales, debiendo presentar bajo el paraguas de la Federación local.

Antes de concluir su comunicado, la organización manifestó que están prestándole mucha atención al accionar de Rusia con el fin de seguir aplicando restricciones. También le solicitaron a Putin abrir las instancias de diálogo para solucionar los problemas de una forma más democrática. Detallaron que en caso de que quieran competir deberán hacerlo como la “Federación Rusa de Fútbol” (RFU), al igual que en los Juegos Olímpicos.

Las decisiones por parte de la FIFA fueron tomadas de manera unánime por todos los miembros del comité. Asimismo, estas surgieron en consecuencia del pedido que hizo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, en la cual le exigía a la máxima institución “una exclusión de Rusia” del Mundial y de los próximos torneos.