ENSAYO

Lo que estábamos buscando

Alessandro Baricco

(Anagrama - Buenos Aires)

Lo que estábamos buscando es un libro -con formato cuaderno- breve, pero de ninguna manera leve. Muy por el contrario, se trata de 33 reflexiones, a las que el autor denomina fragmentos, en los cuales aborda la pandemia desde una nueva perspectiva.

Un cuaderno es un libro pequeño en que se escriben algunas noticias, ordenanzas o instrucciones.

Cada uno de los fragmentos del libro es una invitación al lector para pensar sobre la pandemia como una criatura mítica.

¿Qué es una criatura mítica? Intentar comprender la pandemia como tal, exige por parte de Baricco proponer una definición: “Las criaturas míticas son productos artificiales con que los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños.”

Queda claro, entonces, que se trata de la construcción colectiva de una criatura mítica real, nada de negacionismo. Baricco deja en claro que es engañoso usar la palabra mito como algo irreal, fantástico o legendario, y agrega: “El mito es quizás la criatura más real que existe.”

El mito, nos dice el autor, ha sido devaluado, pero forma parte de nuestra realidad, usándolo podemos salvarnos del dolor.

En estos últimos años han surgido figuras míticas contradictorias. Por un lado, la revolución digital, el mito por excelencia, y por otro, el del fin del mundo (la guerra contra el terrorismo, la amenaza de los inmigrantes, el cambio climático). En medio de todo esto, la pandemia.

En el fragmento 21 dice el autor: “Las figuras míticas están ahí para ser interpretadas. La de la pandemia plantea una pregunta inicial interesante: ¿cómo fue posible forjarla dotándola de tanta fuerza y rapidez?”

Urgencia

La literatura y el cine de anticipación han abordado esta temática. En el ámbito italiano, Anna de Niccolò Ammaniti constituye un ejemplo de novela distópica que presenta un mundo pandémico. En efecto, “la rossa”, la enfermedad provocada por el virus, se extiende y extermina la franja etaria de los adultos. Otros ejemplos cinematográficos son Guerra mundial Z (Marc Forster) y Contagio (Steven Soderbergh en dirección y fotografía) para señalar solo algunos.

Entre las hipótesis de Baricco sobre la figura mítica de la pandemia está la de la “gigantesca necesidad de decir algo [...] una urgencia generalizada de dar voz a un tormento intolerable.” Frente a este grito lacerante surge la idea de la higiene digital. Podemos reducir al mínimo los contactos con otros cuerpos y alejar así el peligro de la contaminación mientras esperamos ansiosamente la vacuna contra un virus, que explica Baricco, no es democrático ya que fortalece a los poderosos y acaba con los pobres.

El libro se cierra con otra criatura mítica, el amor, que comienza con un contagio repentino y violento. Cuando el contagio se extingue, la figura mítica resiste como una fortaleza: “Así se moverá la figura mítica de la pandemia con el tiempo. Contagio y fortaleza. Quien ha amado, sabrá.”

Un libro que abre interrogantes e invita al lector a pensar.

© LA GACETA

Lo que estábamos buscando*

Por Alessandro Baricco



0

Aquello que un médico decide llamar enfermedad es una enfermedad.

Aquello que un virólogo decide llamar virus es un virus.

Aquello que un epidemiólogo decide llamar pandemia es una pandemia.



1

pero en realidad habría que intentar comprender la Pandemia como criatura mítica. Mucho más compleja que una simple emergencia sanitaria, parece ser más bien una construcción colectiva en la que diversos saberes e ignorancias han trabajado en un propósito aparentemente compar-tido.



2

las criaturas míticas son productos artificiales con los que los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas criaturas habitan un espacio mental que llamamos mito. El hecho de haberlo concebido y cuidarlo a diario, como si fuese la propia morada, es uno de los principales gestos con los que los seres humanos se aseguran un destino. O lo reconocen.



3

nada más engañoso que usar la palabra mito como sinónimo de acontecimiento irreal, fantástico o legendario. El mito es aquello que dota de un perfil legible a un puñado de hechos. En cierto sentido es lo que traduce aquello indiferenciado que es propio de lo que sucede a la forma completa que es propia de lo que es real. Es un fenómeno artificial, por supuesto, un producto del hombre; pero confundir lo artificial con lo irreal es una estupidez. El mito es quizás la criatura más real que existe.



4

afirmar que la Pandemia es una creación mítica no quiere decir que no sea real, ni mucho me-nos que sea una fábula. Al contrario, implica saber con certeza que una gran cantidad de deci-siones muy reales primero la hicieron posible, luego la invocaron, y después la generaron definitivamente, ensamblándola a partir de un número infinito de pequeños y grandes comportamientos prácticos.



5

el gesto con el que grandes comunidades de humanos logran construir un mito resulta en buena medida misterioso. Difíciles de descifrar son las razones por las que lo hacen, y los tiempos que eligen para hacerlo. Sin embargo, la precisión -y muchas veces la belleza- del producto final, aunada a la impresionante complejidad de causas que lo generan -en cada una de las cuales deja huella la mano artesanal del hombre-, otorga a las criaturas míticas una importancia tal que no pocas veces han sido tratadas como divinidades. Al construir mitos los hombres se convierten en algo más de lo que son.

Donde no hay creación mítica, los humanos se detienen. Como paralizados por un hechizo.

* Fragmento.

PERFIL

Alessandro Baricco (Turín, 1958) es uno de los intelectuales más destacados de la actualidad. Además de numerosos ensayos y artículos, es autor de las novelas Tierras de cristal (Premio Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar (Premio Viareggio), Seda, City, Sin sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn y los ensayos Next. Sobre la globalización y el mundo que viene, Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación y The Game. Recientemente anunció que tiene leucemia.

Elena V. Acevedo